越南峴港爆新冠疫情　急撤8萬人、暫停往來大眾運輸15天

越南自本月 25 日發現自 4 月份以來的首起新冠本土病例後，已連續數日都有新增病例，且多集中在峴港（ Danang ）地區。擔心疫情在越南死灰復燃、釀成大規模感染，當局已緊急撤離當地 8 萬人，並宣布暫停峴港往來大眾運輸 15 天。
綜合外媒報導，越南繼本月 25 日出現近 3 個月第 1 個新冠本土例後，週日又再發現 3 起確診，全都位於峴港市內或周邊地區，昨( 27 日)峴港 1 間醫院再急增 11 例確診，短短數天就已有 15 起本土病例。
為了嚴防病毒在越南擴散，越南政府週一已下令禁止遊客赴峴港 14 天，請求越南民航局（ CAAV ）允許國內航空公司大幅增加從峴港到 11 個越南城市的航班數量，以幫助撤離包含遊客在內的 8 萬人，但有不少遊客已在週日自行離開峴港，以乘坐長途汽車或火車的方式去到附近的省分。
越南總理阮春福並命峴港居民重新實施擴大社交距離、關閉非基本民生服務；週二午夜起，暫停所有往來峴港的航班、火車 15 天。
自從新冠肺炎疫情全球大流行後，越南一直因為及早關閉邊界、落實隔離和接觸者追蹤等防疫措施，被讚譽為防疫的成功典範，但在過去幾天，峴港不僅出現當地時隔近 100 天後的本土病例，還以倍數增加。而首位 57 歲患者目前則須依靠呼吸器治療，情況並不樂觀，該病患近期未離開過峴港，也尚未釐清感染源。
越南擁有約 9600 萬人，是世界上人口最多的國家之一，但至今仍未有新冠肺炎的死亡病例，截至發稿時間為止，感染人數為 431 人，在亞洲來說算是相當少；現在疫情在當地有復燃跡象，越南政府全力圍堵任何疫情反彈造成大規模感染的可能。
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