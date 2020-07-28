中國外交部暫停香港與加英、澳洲引渡協議　中止刑事互助

由中國全國人大代表制定的《港區國安法》（港版國安法）於香港實施後，引起各國對香港「一國兩制」高度自治的疑慮，加拿大本月 3 日宣布暫停與香港間的引渡條約，澳洲、英國也相繼在 9 日、20 日宣布暫停引渡協議。今（ 28 ）日中國外交部宣布，暫停與三國之間的司法互助協議。中國外交部發言人汪文斌於例行記者心上表示，加拿大、澳洲、英國暫停與香港的引渡協議，嚴重干預中國內政，中方決定暫停香港特區與加拿大、澳洲、英國移交逃犯協定，以及港加、港澳、港英之間的刑事司法互助協定。汪文斌指，加拿大、澳洲、英國以中國制定《港區國安法》為藉口，單方面宣佈暫停與港區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本原則，中方對此堅決反對。汪文斌強調，港府在中央的協助下根據《基本法》提供三國積極協助，但加、澳、英錯誤將與對港司法合作政治化。加、澳、英方的行徑損害了與香港之間開展司法合作的基礎，偏離司法合作、維護正義法治的宗旨。紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（ Winston Peters ）今日稍早宣布，紐西蘭中止與香港的引渡協議，除非中國遵循「一國兩制」的框架。對此，中國駐紐大使館回應，紐方作法違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，表達強烈不滿、堅決反對。