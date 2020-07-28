全球染疫人數將超乎想像？日網挖出30年前報紙「神預言」

全球新冠疫情仍再度爆發，光是確診病例這六周以來就增加了一倍，目前已突破一千六百萬例，台灣 2 天就新增了 9 例確診案例，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞就表示本周四（ 30 日）將再召集世衛緊急委員會討論疫情。不過，日本就有網友挖出 30 年前的報紙，頭條竟神預言寫下「2020年將有一半的人類感染傳染病」，成為網友熱議話題。
根據《岐阜新聞》於 1990 年 5 月 2 日的報導，當天的頭條標題就寫下「2020 年，一半人會染上傳染病」。內文指出世界衛生組織（WHO）當時就出版了一份預測全球暖化影響人類健康的報告，認為全球暖化會讓傳染病在全球大爆發，恐怕將會有超過一半的世界人口染病；報告中更是首次提到若臭氧層的持續擴大，將會造成人類免疫力的降低。
雖然目前全球新冠疫情確診病例仍未及世界人口的半數，但 30 年前的報告預測的關鍵細節如「2020年」、「傳染病」、「全球暖化」、「免疫力下降」等關鍵字都與當前新冠疫情的情況有所吻合，不少日本網友就紛紛留言轉發表示「真是神預言」、「現在看來真是可怕」、「我們都沒料到這天吧」、「準到不敢相信」。
事實上，截至 28 日上午為止，全球新冠肺炎感染人數來到 1652 萬 2399 人，累計死亡人口高達 65 萬 6029 人，其中疫情最為嚴重的美國、巴西以及印度確診人數都已超過 100 萬人，譚德塞也對目前全球疫情表示，雖然各國已非常努力對抗疫情，「前方路途還是相當艱困漫長」。（編輯：楊智傑）
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