美國27州收到「中國郵政」種子包裹　中方：偽造郵件面單

▲美國多地近日收到不明種子包裹。（圖／翻攝自推特）

▲維吉尼亞州農業部7/24發表聲明，呼籲民眾注意不明種子郵件。（圖／翻攝自維吉尼亞州農業部）

▲美國多地收到的種子郵件包裹上，印有中國郵政等字樣，中國外交部7/28回應，已聯繫郵政，指中國郵政的面單為偽造。（圖／翻攝自影片／推特）

美國近日至少 27 個州的居民收到內含種子的不明郵件、包裹，包裝上有中國郵政的，疑似來自中國。由於美中關係趨於緊張，部分評論憂可能是「植物戰」，美國當地農業官員發出警示，目前不認為種子構成直接威脅，但不排除是入侵性植物，呼籲民眾不要隨便種植。據美國媒體報導，包括維吉尼亞州、猶他州、路易斯安那州、德州等地的居民接連收到可疑的郵件，這些包裹上標注的內容物為「耳環首飾」等物品，還印有中文字或中國郵政的字樣，然而打開包裹，卻發現是一包包不明植物種子。維吉尼亞州農業和消費服務局發言人華萊士（ Michael Wallace ）表示，來源不明的種子還無法確認是何種植物，有可能是某些入侵性植物種，可能會對本土植物、昆蟲環境以及作物造成破壞。《紐約時報》指出，至少 27 州的農業部門對不明種子發出警告，並分析除了「植物戰」，這些種子也可能是商人的銷售手法。公司隨意寄出商品，形成有人購物的假象，再藉著收件人的名義發布評論提高商品名聲。對此，中國外交部發言人汪文斌在昨（ 28 ）日的例行記者會上回應，植物種子屬萬國郵政聯盟禁限寄的規定範圍，指中國郵政嚴格執行該組織的禁限規定，嚴禁收寄種子類物品。汪文斌指表示，與中國郵政確認後，認為涉事郵件上的中國郵政面單屬於偽造，其面單佈局、信息項（格式）等存在許多錯誤，中國郵政已與美國郵政進行協商，要求將該批假郵件退回中國，以便展開調查。