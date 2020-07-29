中國洪患逾5480萬人受災　雨帶將北移至黃河當局要求嚴防

中國南方各地降下暴雨，導致長江流域多地發生洪澇災害。據中國應急管理部，自主汛期（ 6 月 1 日）以來至昨（ 28 ）日，洪水災害造成江西、安徽、湖北等 27 省（區、市）共 5481.1 萬人受災，158 人死亡失蹤，376 萬人須緊急轉移安置，農作物受災面積5283.3千公頃，直接經濟損失 1444.3 億元人民幣（約 6066 億元台幣）。長江中下游幹流石首以下江段、兩湖水位目前仍持續超警，其中長江幹流蓮花塘、洞庭湖城陵磯超保證水位，淮河王家壩以下河段全線超警。中國國家防總經會議討論後，今（ 29 ）日表示維持長江、淮河 II 級應急響應，至今已連續 17 天維持 II 級。根據中國氣象局今（ 29 ）日預測，28至30日，四川盆地南部將有豪雨，主要降雨時段在今明 2 日，雨帶北移後黃淮、華北、東北地區將出現強降雨，局部地區可能有暴雨，海河、黃河、松遼流域可能發生較重汛情；長江中下游的強降雨預測即將結束，雨勢開始明顯減弱，雨停後將迎來炎熱高溫。中國國家防辦、應急管理部要求北方重點地區堅決克服「麻痹思想和僥幸心理」，立足於防大汛、抗大洪、搶大險、救大災，層層壓實防汛責任，中國應急管理部根據資料分析，今年受災程度與近 5 年同時間段相比，受災人數上升 23.4%、死亡失蹤人數下降 53.9%，緊急轉移安置人數上升 36.7%，房屋倒榻數量上升 23.4%，直接經濟損失上升 13.8%。