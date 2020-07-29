美眾議員今提「防止台灣遭侵略法」　警告中國意味濃厚

▲美國聯邦眾議員約霍在推特預告將提出「防止台灣遭侵略法案」（ Taiwan Invasion Prevention Act ）。（圖／翻攝Ted Yoho推特）

美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍將於美東時間 29 日正式提出「防止台灣遭侵略法案」。他指出，法案強調中國若選擇武力犯台將須承擔後果。為了防止中國犯台野心，約霍（ Ted Yoho ）周二在推特預告將在周三提出「防止台灣遭侵略法案」（ Taiwan Invasion Prevention Act ），法案將會明定，若中國侵略台灣，將授權美國總統動用武力因應，且設有5年落日條款。約霍周二出席駐美代表處捐贈美國退伍軍人協會口罩儀式後接受訪問，他強調美國對台立場必須明確，美國將會與捍衛自主、自由與民權的民主國家站在一起，如果中國越界就要承擔後果，「這是中國的選擇」，中國不能像對待香港一樣對待台灣。約霍指出，「防止台灣遭侵略法案」內容明定必須與台灣進行和平談判，若中國侵犯台灣，將授權動用武力保衛台灣。據目前已曝光的草案內容顯示，草案內包括 3 種可授權美國總統動武的情境：如果台灣遭到解放軍直接武力攻擊；中國武力侵佔台灣所管轄的領土；台灣管轄範圍內的軍人及老百姓受到生命威脅，或是有軍民遭到殺害或可能生命安危陷入危機。只要這 3 種狀況的其中一種發生，就可授權美國總統動用美國三軍或其他方式來保護台灣。約霍先前在接受福斯電視台專訪時，曾經談到南海及台灣問題。他指出，習近平並未遵守 5 年前在白宮對歐巴馬總統做出的不在南海島嶼軍事化的承諾，反觀現在南海的島嶼上都設有中方的機場、軍機跑道、防禦工事、人員、各種防禦武器和軍用雷達系統等。約霍眾議員強調，「不能相信習近平和中共，他們總是在說謊」。提到台灣問題時，約霍稱「我們將在下周提出法案，叫『防止台灣遭侵略法』，會清楚地列出來我們的意圖。事實上，甚至會授權《使用軍力授權法》的行使，如果中國入侵台灣的話，而且授權總統使用軍力的《使用軍力授權法》將有 5 年日落條款。」約霍認為，原本美國在雷根總統任內，就已協議美國透過軍售台灣，讓台灣能夠擁有自我防衛的能力，但是現在習近平「準備要為台灣流血並統一台灣，但習忘了問台灣，因為台灣從不是中華人民共和國的一部份，他們也不想要。」