疫情衝擊全球旅遊業　1至5月觀光人數少3億、損失逾9.6兆

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情大流行至今（ 29 ）日，全球累計逾 1666 萬例確診，其中 65.9 例死亡。疫情嚴重衝擊全球經濟，其中旅遊觀光業據聯合國世界旅遊組織（ UNWTO ）統計，今年前 5 個月，觀光人口下降 56%、減少 3 億人次，營收損失 3200 億美元（約台幣 9 兆 6300 億元），是 2009 年金融危機期間損失的 3 倍。
聯合國世界旅遊組織 28 日發布 COVID-19 對全球旅遊業的影響統計，指出疫情大流行使跨國旅行幾乎完全停止，和去年同期相比，今年 5 月的旅遊人數大幅下降 98%；1 月至 5 月的旅遊總人數則下降 56%，該組織的信心指數也將至歷史最低點。專家小組預測，國際旅遊在 2021 年下半年才會恢復，樂觀一點的預測希望提早至上半年。
旅遊業寒冬使得數以百萬人的生計處於窘境，世界旅遊組織秘書長保羅利卡什維利（ Zurab Pololikashvili ）表示，最新的數據說明了在疫情安全後盡快開放旅遊的重要性，世界各國對同時考量公共衛生、保障工作和企業都有雙邊責任，必須一同面對挑戰，避免做出單方面的決策，破壞組織一直在努力建立的信任和信心。
全球專家小組指出，目前大多國家仍維持旅行禁令、邊境管制，特別是中國、美國兩大觀光出境市場仍維持停滯狀態，加上疫情再次升溫導致封鎖、宵禁的風險提高。此外，缺乏可信資訊、經濟環境惡化的擔憂，也造成消費者信心衰減，未來國際旅遊前景仍有下行的風險。
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