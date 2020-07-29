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200年後偷腥史遭挖出？法國奢糜皇后竟與他有染

The China Post/綜合報導-2020-07-29 17:03:24
▲Axel von Fersen伯爵(右)與瑪麗皇后（左)（圖｜翻攝自Wikimedia)
The China Post報導，法國瑪麗・安東尼皇后（Marie Antoinette）逝世已兩百逾年，沒想到過去情史近日再被挖出。專家這週稍早證實，法國最後一位皇后曾背叛她的丈夫路易十六，在背地裡偷腥。

透過現代科技以高科技X光技術，可以看到瑪麗王后與瑞典伯爵Axel von Fersen往來書信潦草字跡表層下的內容，證實他們的確曾暗通款曲。

往來書信年份落在1791年六月至1792年之間，是當時王后與協助她逃往法國城市瓦倫那（1791年6月20-21日）的伯爵之間的通信，在此期間，法國國王路易十六、王后瑪麗、與其他直系親屬試圖逃離巴黎以發動反革命，但沒有成功。

自1877年，伯爵的一位外甥發現了這些信件，原稿上多了一層潦草的隨筆不禁令人懷疑Axel de Fersen伯爵與瑪麗王后之間的關係並不單純。

法國文物保存研究中心和「遺產文化」實驗室攜手合作，開始「Rec II 計畫」，破解15封信件的其中八封，成功揭開這位傳奇王后的謎底。

科學家利用X射線螢光光譜儀，在不需取樣的情况下辨識信件油墨中的元素。由於原始字跡墨水和表層潦草字跡的墨水成分不同，經光譜儀掃瞄後，原始底層文字逐漸浮現。

「我活著只為了愛你」，瑪麗王后對Fersen伯爵說。

信件中，Fersen伯爵也向王后表達他的爱，「我瘋狂地愛著你。見到你、愛你、安慰你是我所有的願望。」

到底是誰希望隱藏信件中的部分文字段落？根據研究，Fersen伯爵使用的墨水和表層字跡墨水成分大致相同。

由此推斷，很可能是瑞典伯爵親自擦掉了這些信，以確保這些信不會傷害王后。瘋狂地愛著，沒錯，但還是要小心。

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