200年後偷腥史遭挖出？法國奢糜皇后竟與他有染

往來書信年份落在1791年六月至1792年之間，是當時王后與協助她逃往法國城市瓦倫那（1791年6月20-21日）的伯爵之間的通信，在此期間，法國國王路易十六、王后瑪麗、與其他直系親屬試圖逃離巴黎以發動反革命，但沒有成功。