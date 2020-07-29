中國駭客攻擊梵蒂岡、駐港辦　《紐時》：必定激怒教廷

梵蒂岡與中國預計將在 9 月基於 2 年前簽訂的臨時協議進行談判，協議內容有關在中國地區的主教任命權。《紐約時報》28 日報導，網路安全公司發現來自中國駭客在過去 3 個月內，入侵梵蒂岡及教堂駐港宗座代表的電腦系統，推測是北京與梵蒂岡談判前的間諜活動。
間諜活動由基地設於美國麻州的網路安全公司「 Recorded Future 」，該公司專門處理分析威脅情報的傳播。 Recorded Future 網路安全專家認為，這是為中國政府工作的駭客首次直接駭入羅馬教廷、香港梵蒂岡辦事處。
《紐約時報》指，中國共產黨一直在進行範圍甚廣的活動，以加強對宗教團體的控制，並將其稱為「宗教中國化」。目前，中國官方承認 5 個由政府管理的宗教團體：中國基督教三自教會、中國佛教協會、中國伊斯蘭教協會、中國道教協會、中國天主教愛國會。
梵蒂岡在中國天主教會成立時，曾發表聲明，指中國天主教愛國會是獨立於教廷、由中共政府控制的天主教會，並開除領導人教籍，至 2018 年梵中就主教任命問題簽定臨時協議。
網路攻擊自 5 月初開始，其中一次攻擊透過電子郵件：一封看似從梵蒂岡傳寄給駐港代辦埃雷拉（ Javier Corona Herrera ）文件，附帶的檔案看起來是國務卿代理帕拉（ Edgar Peña Parra ）替國務卿帕羅林（ Pietro Parolin ）向某主教致哀。駭客在檔案上夾帶了惡意軟體，能夠取得香港教會和梵蒂岡電郵伺服器的權限。
Recorded Future 認為，這些攻擊由中國政府資助的公司「 RedDelta 」所進行，使用的手法和其他被確認是同樣由中國政府支持的團體類似，但也使用了新的科技，使得追查駭客的真正來源變得更加困難。
目前不清楚這封郵件內容的真偽，Recorded Future 的結論指向，這個攻擊可能與 2018 年的協議延長談判有關。近期梵中協議的主要談判者塞利大主教（ Claudio Maria Celli ）接受義大利媒體訪問時表示，雙方的臨時協議將於 9 月到期。
梵蒂岡發言人布魯尼（ Matteo Bruni ）週二（ 28 ）和高階官員都尚未回應《紐時》此事。《紐約時報》指出，此事必定會激怒梵蒂岡，因為它與中國政府的關係逐漸變得微妙，特別是在教宗方濟各於 7 月 5 日發表演說時，有關香港議題的內容被臨時「抽稿」。
《紐約時報》認為，中國駭客對天主教香港教區的行動，不僅試圖取得協議談判的資訊，也在監視近期的抗議活動。自 2019 年反送中示威開始，中國官方懷疑天主教教會協助組織示威並提供援助。