越南正妹從小自卑　外地讀書偷整型母開門嚇傻

愛美是人的天性，隨著醫美技術越來越進步，許多對外貌不滿意的男孩和女孩們開始透過「後天加工」追求自己心目中理想的臉蛋。一名越南女孩在臉書上分享自己整容的故事，並曬出前後照，讓網友大為驚嘆，她認為追求美是所有女孩的權利，因此鼓勵大家去尋找屬於自己的美，故事引起許多網友共鳴。





今年22歲的梵安（Tran Vu Van Anh）表示，她從小就對自己的大鼻子、圓臉感到很不滿意，一直都十分自卑，她說：「我一直都想透過整容改變自己」。上大學後，她離開家鄉到外地唸書，身兼兩職為整容存錢，終於在19歲那年第一次動刀，做了整鼻手術。





明知父母個性保守絕不會同意她動手術，在外地讀書的梵安仍決定先瞞著爸媽偷偷動刀。「第一次整型的時候真的很緊張，當時父母還不知道，只有一個很要好的朋友陪著我。在手術台上，我只能信任醫生的技術，並祈禱手術過程一切順利」。做完隆鼻手術，梵安又做了隆胸、割雙眼皮與面部填充。



▲一名越南女孩在社群媒體上分享自己整容的故事，並曬出前後照，讓網友大為驚嘆。（圖／翻攝自臉書） 在歷時三年的整容過程後，她的外貌出現了驚人變化，與過去判若兩人，甚至有些神似台灣女神郭雪芙。她也終於對自己的樣貌感到滿意，她說：「我很幸運，手術都還蠻成功的。我終於能擺脫從前的自卑感，開始對自己感到自信了」。





不過，當梵安頂著全新的臉蛋回家時，卻把母親嚇得說不出話來。她表示，母親反應過來後把她痛罵了一頓，並且氣得一個月都不和她說話。一段時間後，媽媽才慢慢理解梵安的決定，並接受了女兒全新的臉孔。



