知名企業富三代曼谷撞警致死　全案追查8年竟撤銷起訴

當時27歲的沃拉育在2012年9月3日駕駛一輛黑色法拉利跑車，在曼谷鬧市區素坤逸47巷撞死騎著警用機車的40歲警員，肇事後他只慌忙想著逃亡，還輾過死亡警員的屍體。

近期有部暢銷美劇《末日列車》，由拍攝《寄生上流》的韓國知名導演所監製，將逃難上列車的群眾區分為頭等廂（上流階級）、第二車廂（中產階級）、第三車廂（平民百姓）和末尾車廂（賤民），即使頭等廂殺死下等車廂的人也不會被判刑，只會出現形式化的法庭，但實際上頭等廂居民還是毫髮無傷。而這故事情節在現實真實上演，知名能量飲料紅牛（Red Bull）的第三代繼承人沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）於2012年開車撞死警察逃逸，經過8年纏訟，警方卻在23日表示將撤銷對他的刑事起訴。當時27歲的沃拉育在2012年9月3日駕駛一輛黑色法拉利跑車，在曼谷鬧市區素坤逸47巷撞死騎著警用機車的40歲警員，肇事後他只慌忙想著逃亡，還輾過死亡警員的屍體。當時該案震驚各界，因為一開始警方調動人力並在素坤逸53巷8號的豪宅內發現肇事的法拉利跑車，其擋風玻璃和左大燈毀損，但無法確認駕駛人身份。該住宅的45歲管家素威聲稱自己是兇嫌，但當警方盤問細節，他卻難以回答，警方判定素威想要頂罪，而真兇應是紅牛老闆許書標的孫子沃拉育。當天沃拉育在律師陪同下到案，盤問4小時後就被人以50萬泰銖交保，當時警方以酒駕超速、駕駛不慎、撞人致死等罪名將他起訴，該名警員的遺孀到場後目睹丈夫屍身痛不欲生。不過，時隔8年後，曼谷東羅區警局副警長塔納兀（Thanawut Sanguansuk）宣佈將上述罪名撤回，並且撤除沃拉育的逮捕令。根據美聯社報導，沃拉育在肇事後仍過盡奢華生活，有人發現他在倫敦生活，在曼谷各大知名派對也可看到他的身影，並未受到法律制裁。直到民怨四起，案件過5年後警方才發出逮捕令，但並沒有認真將他引渡回國或是積極尋找他的下落。而其辯護律師則認為當事人受到警方不公平對待。警方發表撤除起訴聲明後，沃拉育能夠以無罪之身回泰國。紅牛創辦人為泰國華裔許書標，他在1966年推出能量飲料紅牛並在泰國廣為流傳，後來他和奧地利商人合資創建公司，將紅牛推廣到全球市場，紅牛獲得的巨大成功，讓他在當時晉身為泰國第三大富豪，而其家族同時是法拉利在泰國唯一的授權進口商。2012年許書標過世後，將紅牛商業帝國傳承給兒子許書恩，即沃拉育的父親，沃拉育則被視為紅牛帝國皇太子。