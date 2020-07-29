香港累計逾3千例新冠確診　港府擬延後立法會選舉一年

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，今（ 29 ）日新增 118 例個案，連續 8 日單日新增病例破百，累計 3003 例、24 死。由於疫情嚴重多家港媒引述消息，港府正研擬將 9 月 6 日舉行的立法會選舉延期一年舉行，對於衍生的議員任期問題可能需要請示中央，由全國人大常委會處理。
香港新冠肺炎疫情防控簡報表示，今日新增的 118 例中有 113 例屬於本土感染，5 例為境外移入，分別是來自菲律賓、印度的海事人員以及自美國抵達香港的人士。
《香港 01》、《香港電台》引述消息指，由於疫情尚未區緩，香港政府計劃延期立法會一年至明年 9 月舉行，已報名的參選人可能需重新報名，港府將補貼已耗費的選舉經費。
香港行政會議成員湯家驊認為，若想延後選舉久一些，可以援引《緊急情況規例條例》，或者《預防及控制疾病條例》處理。期間，立法會如果有需要召開會議可飲用《立法會條例》第 11 條，於現屆議員任期完結至舉行選舉之前，召開立法會緊急會議。立法會議員除第一屆任期為 2 年、每屆任期 4 年，湯家驊指出，下屆任期可能需要提請全國人大處理、釋法，建議延後 2 至 3 個月視疫情發展安排，以免長時間延後造成不良觀感、影響投資人信心。
香港泛民派人士羅冠聰透過臉書發文指，此次選舉影響國際局勢，若港府與中共推遲選舉，會被視為對民主價值和民主派的嚴重打壓，國際社會將強硬回應，是「國際局勢一觸即發的炸彈」。
香港泛民派認為，政府借疫情為由延後選舉，將會是香港民主的大倒退，並指出不少國家在疫情下順利進行選舉，香港因疫情延後選舉將是「政治決定」而非科學決定，擔憂若因建制派選情不利延後，立法會將成為「萬年國會」。建制派則認為，至少逾 10 萬港人因疫情不趕返港隔離 14 天，延後選舉才能夠確保選民投票權。
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