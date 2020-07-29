日本疫情升溫！全國新增1002例確診、創單日最高紀錄

日本境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續升溫，昨（ 28 ）日全國（包括機場檢疫）單日新增 981 例，包括大阪、京都、愛知縣等多個地區皆打破疫情以來最多增長趨勢。今（ 29 ）日本新增 1002 例確診，創下單日最高新例紀錄，也是首次破千人，境內累計 3 萬 3247 例。
綜合日本媒體報導，東京都當地時間下午 3 點通報新增 250 例確診，連續 2 日單日新增病例超過 200 例，過去一周內共新增 1795 例，都內累計逾 1.18 萬例，「家庭群聚感染」的呈現增加的趨勢，同時也呈現「年輕化」，64% 的確診案例為 20 至 30 歲的年輕人。
除了東京以外的地區，神奈川縣新增 70 例，創下緊急狀態解除以來最高；愛知縣新增 167 例；大阪府新增 221 例，首次單日新增超過 200 例。
日本當局表示，本週的感染數據可能反映上週 4 日連假的傳染情況，內閣官房長官菅義偉表示，全日本已出現 550 個群聚感染，需盡快控制病毒擴散。隨著新增案例不斷飆高，民眾也開始擔憂政府 7 月推出的國旅振興方案「 Go To Travel 」。
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