美染疫死亡破15萬人 眾議院強制戴口罩

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布，國會議員和職員在新型冠狀病毒疫情期間，進入眾議院時必須戴口罩。路透社報導，裴洛西在眾議院表示，議員在眾議院發表演說時，可以暫時脫下口罩。裴洛西說：「希望所有議員和職員遵守這項規定，以示尊重眾議院在場他人和周邊區域人員的健康、安全與福祉。」疫情期間堅持不戴口罩的共和黨籍聯邦眾議員戈默特（Louie Gohmert）今天稍早證實，他確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3名同僚表示將自我隔離。裴洛西警告，她有權要求眾議院糾儀長將違反規定的議員請出場外，還說她認為未戴口罩就是嚴重違反規定。裴洛西說，忘記戴口罩的議員將能在眾議院入口處領取。裴洛西今天稍早曾說，各領袖已與國會山莊的醫師討論過強制戴口罩的規定。根據路透社統計，美國佛羅里達州和德州今天通報新增染疫死亡病例，連續第2天創新高。全美累計病故人數突破15萬人。佛州過去24小時有217人病故；德州至少有302死，部分郡尚未通報人數。此前僅紐約州和新澤西州曾通報單日超過300起死亡病例。佛州也通報新增9446起確診病例，總計染疫人數超過45萬1000人，為全美第2多，僅次於加州。路透社統計，佛州死亡病例總數增至6457例，為全美第8多。德州新增至少6436例確診，部分郡仍待通報，總計41萬9000人染疫，6800人病故。北卡羅來納州今天新增42例死亡病例，也創單日新高。美國染疫病故總人數今天超過15萬人，仍是全球最多，增速是6月初以來最快。全美染疫死亡人數3週來持續攀升，不過每週新增病例數近來下滑，為6月以來首見。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090730