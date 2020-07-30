武漢抗疫護士墜樓亡　死前疑曾控訴醫生「不進隔離區」

中國大陸湖北武漢自從去年底爆發新冠肺炎疫情後，經過幾個月的封城、調動全國醫護人員馳援，似乎終於緩解了疫情，但現在卻有陸媒報導稱， 1 名在武漢協和醫院工作的護士墜樓身亡，死前還疑似曾控訴醫院醫生不進隔離區，而是都指揮護士前去抗疫，也在網上引起討論。
綜合《澎湃新聞》等陸媒報導， 29 日上午，協和醫院 1 名年輕的女護士不知何故，從 13 樓墜樓身亡，讓親友都感到十分錯愕與難過，尤其死者是家中獨生女，身後還留下 1 個不到 2 歲的孩子：「父母哭暈不知多少回了，獨生子女，換了家庭哪個能接受。好不容易讀書出來，到大醫院工作。」
報導稱，死者生前主要在隔離病房工作，家屬還控訴，醫院方面只告知他們死者跳樓了，但當家屬問起監控畫面等問題時，院方卻是一問三不知，後來又改口稱「監控壞了」。
陸媒另指出，死者的朋友圈顯示，死者生前疑似曾為了隔離區護士的保障問題，而與護理部主任起過衝突。微博上也出現多則聲稱曾看過死者揭開醫院暗黑內幕的信息內容，裡頭寫著抗疫時期沒有 1 個護士退縮，在物質匱乏時，護理部主任劉義蘭要求核酸咽拭子採集由臨床護士完成，但她們沒有經過專業培訓，可能無法完成，對此劉義蘭卻說，已經發了操作影片，學習後照著做即可。
內容還提到，都說最偉大是醫生，但隔離病房沒有醫生進去查房，都是透過對講機遙控護士，來完成隔離區內所有的事情，他們在相對乾淨的辦公室工作，「我們隔離區的護士三班制，每天至少要在裡面待 8 小時，不能吃不能喝不能上廁所！」最後並寫下：「我不是借理由想逃避這場戰爭，我願做一線戰士，但希望做個身上有防彈衣、槍裡有子彈的戰士，做個不被當做人肉擋板的戰士。」
雖然尚未能核實死者是否就是發出上述聲明的護士，但此事已引起諸多中國網友的關注，也有不少同為護士人員的網友留言稱：「太真實了，隔離區的醫生根本就不下去查房，全是遙控護士，結果榮譽和獎金補助都是他們的」、「我也是護士，黑暗的一面一直都在，衝鋒陷陣的大多不是黨員，邀功受領的大多是黨員，這之間的貓膩不是一兩天的了，全國徹查起來，天都要變」。
不過也有本身是醫生的網友跳出來抱屈：「我是醫生。我看到這樣的消息我非常氣憤，也想討伐護理部，但是別把矛盾引導到醫生，我覺得極度不合適。疫情期間我支援過發熱門診、支援過急診，都是實打實的看病人、接觸病人，除了沒親自採核酸，醫護是一家。」
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