美眾議員防台遭中侵略法案　鼓勵台灣總統於美國會演說

美國官員指出，中國在香港、南海以及中印邊界的行動展現了擴張領土的野心、區域局勢緊張。隨著美中矛盾加深，為了加強美國保衛台灣不受被武力侵犯——特別是中國解放軍——的承諾，聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（ Ted Yoho ）今（ 30 ）日正式提出「防止台灣遭侵略法案」（ Taiwan Invasion Prevention Act ）。
游賀表示，美國對台灣政策的戰略模糊，起初是為了嚇阻北京攻擊台灣、鼓勵和平關西，而如今現實證明政策失敗。中國解放軍在台灣海峽的挑釁、建立軍事設施以及公然威脅，中共的意圖非常明顯，美國必須立即採取行動，在台灣議題上建立中國絕不能跨越的紅線。
法案授與行政部門、總統防禦權力，在出於保護台灣遭到直接武裝襲擊、中國透過武力奪起台灣實質管轄的領土，以及台灣人民、軍人遇害或生命遭受威脅時，可以使用軍事力量。法案訂有 5 年落日條款。
法案國會建議美國總統在法案生效後提出公開聲明，強化保衛台灣免受中國行動影響使美國政策。法案要求，美國在該法生效 180 天內，和台灣、其他擁有相同價值觀的夥伴之間，一同建立區域安全對話以及聯合軍事演習。在與台灣合作方面，建議台灣對國防投入更多資源，包括取得強化不對稱武器、改善儲備系統以及與美國合作防禦網路活動。
美台高層訪問方面，法案敦促美台雙方貿易代表就雙邊協定進行談判；鼓勵美國總統或國務親在台灣領土上，與台灣總統會晤；歡迎台灣總統在國會聯席會議上發表演說。此外，法案的作用還包括要求中國放棄武力侵台。