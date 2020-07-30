香港國安處出動！涉嫌分裂國家　4學生被拘捕

香港警務處於今年 7 月 1 日根據《香港特別行政區維護國家安全法》設立的「國家安全處」，昨天以「分裂國家」的罪名出動，逮捕了主張「港獨」、但已解散的組織「學生動源」（ Studentlocalism ）前召集人鍾翰林等 4 人，並聲稱若屬嚴重案件而且有需要，不排除提取被捕之人的 DNA。綜合香港媒體報導，港警國安處高級警司李桂華昨晚( 29 日)在記者會中表示，國安處 29 日分別在元朗、屯門及沙田拘捕了 3 男 1 女，為年齡介乎 16 至 21 歲的學生，他們被指涉嫌違反《港區國安法》中的分裂國家罪第 20 條，即組織、策劃、實施參與分裂國家，及 21 條的協助、煽動、教唆、資助分裂國家罪名。警方並在逮捕行動中取走電話、電腦、文件等證物。李桂華並稱，消息及調查顯示，近日有團體在社交平台宣告成立主張「香港獨立」的組織，組織綱領包括建立「香港共和國」、不設底線鬥爭、團結香港獨立派，亦煽動他人加入有關行動，強調這些有問題的網路言論都是在《國安法》「生效後」出現的，《國安法》沒有追溯期。而若案件情節嚴重、即被判處10 年以上監禁的被捕人，或為證明有關人士與案件無涉等狀況，則不排除將提取被捕人之 DNA ，但未回應本次案件是否有此必要。對此「學生動源」則回應，該組織的前召集人鍾翰林昨日晚間於元朗住所被捕，另有 1 名的 17 歲何姓女學生，以及 19 歲的何姓男子等。不過該組織也已於 6 月 30 日、國安法生效前夕，就根據組織會章宣佈，停止香港地區一切事務，遣散香港地區全體成員，所有組織事務將會交由海外成員繼續運作，學生動源海外成員將正式設立外國分部接管組織一切事務，繼續推動香港獨立，直至香港作為獨立主權國家前仍然會繼續前進。而當李桂華被問到「學生動源」先前宣布成立美國分部，聲稱屬海外成立的組織，如此一來《國安法》是否仍適用等問題時，李桂華則指出，根據《國安法》第 36 及 38 條，即使有關人士聲稱是於國外宣傳違反國安法的內容，警方亦有管轄權調查有關案件。