日福島火鍋店驚傳氣爆！建築物嚴重損毀　慘釀1死17傷

日本福島 1 間知名連鎖火鍋餐廳，當地時間 30 日上午驚傳氣爆意外，爆炸威力之驚人，現場建築物損毀嚴重，截至發稿時間為止，已有 1 人因此死亡、 17 人受傷。
根據日本《 NHK 》等媒體報導，位於福島縣郡山市的「溫野菜郡山新櫻通店」， 30 日上午 9 點左右傳出爆炸聲響，根據趕到事故地點的警消人員表示，有 1 人因此喪生，另有 17 人被爆炸波及受傷，其中 2 名傷勢嚴重，雖有意識但無法獨立行走，已通通被送往醫院救治。
報導並指出，爆炸威力之強，不只事發店家幾乎被夷為平地，附近的商店、住家的窗戶也都被震碎。距離事故地點約 150 公尺的 1 所公立醫院，工作人員一度還以為是發生了地震，醫院 1 到 4 樓窗戶都壞了。鄰近的加油站員工也說，爆炸聲響很大，很像是地震，道路上滿是碎玻璃。在附近經營美容院的女店主則說，自己聽到了爆炸聲和居民的尖叫聲，衝出去一看，火鍋店周遭煙霧瀰漫，似乎還有不少人躺在路上。
位在火鍋店旁的東邦銀行，則有 2 名行員和 2 名正在使用 ATM 提款的民眾被炸傷，銀行暫時營業，只得先撤離所有行員與客人。警消出動 12 台救護車運送傷者，詳細事故原因仍在調查中。