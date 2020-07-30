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中國對東海威脅升級　駐日美軍司令：絕對支持日本

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-07-30 11:24:50
▲日本媒體報導，中國船隻逾百日航行逾釣魚台列嶼（尖閣諸島）周邊水域，創下最長紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
中國船艦連續百日在釣魚台列嶼（日稱：尖閣諸島）周邊海域航行，在日美軍參謀長昨（ 29 ）日於線上記者會批評，北京持續對東海、南海進行具侵略性的惡意行動，過去在日本水域的活動達到前所未有的活躍，強調美國對日本在東海的支持，美日將會持續與緊密合作。

綜合日本媒體報導，中國近日在東海、南海行動活躍，美軍駐日本第五空軍司令官史奈德中將（ Kevin B. Schneider ）召開線上記者會，回應日本撤回神盾彈道飛彈防禦系統，表示無論武器採購案結果如何，美日之間的密切合作將繼續。

史奈德中將指出，中國近期在東海、南海的擴張行動活躍，這不僅僅是美中之間的問題，也是中國與區域、全世界的問題，強調國際社會必須一同努力。中國在過去的 100 天至 120 天內長期在尖閣諸島周邊行動，美軍強化在水域的監視、情報收集及偵查行動來支持日本。

此外，近日美軍駐日基地發生新型冠狀病毒（ COVID-19 ）群聚感染，史奈德中將表達認真看待，強調軍方正盡力控制感染情況。

對此中國外交部發言人汪文斌於 29 日例行記者會表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法是中方的固有權利，呼籲美日多做有利於地區和平穩定的事，不要採取不利於地區和平穩定的言行。

▲美軍駐日本第五空軍司令官史奈德中將（
▲美軍駐日本第五空軍司令官史奈德中將（ Kevin B. Schneider ）。（圖／翻攝自影片）
 

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