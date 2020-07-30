台灣何時開始輸韓國？內行曝「超車時間軸」：不是沒道理

▲一名網友好奇，台灣有哪些地方和落後國家一樣，而引起許多人討論。（圖／翻攝 Pixabay ）

台灣和南韓除了產業結構相似外，近年來影視文化、體育賽事和經濟成長也時常被拿來當作比較，不少人在出國旅遊或留學韓國時，都會感嘆台灣在某些方面已經比不上韓國了。對此，就有人好奇台灣是從甚麼時候開始輸給韓國，意外釣出神人透露出一項關鍵數據，話題引發眾人討論。

近日在PTT有網友就表示自己發現「以前台灣跟韓國都在伯仲之間啦，後來變成韓國贏台灣一點點」，直到先前看見世界各強國共同歷經10多年規劃的「核融合反應爐」正式開始組裝，而韓國也位列這七大經濟體之一，才驚覺韓國不但文化輸出可以稱得上是亞洲豪強，就連薪資、科技等都比台灣優秀，讓他不禁好奇這是從何時開始的現象。

▲網友好奇台灣被韓國超車的關鍵時間軸。（圖／翻攝自PTT）

而針對這個關鍵的時間點，在原PO的文章下方就有網友提到「2004年」是被超車的關鍵。事實上，根據我國勞動部和韓國基本工資委員會的數據顯示，台灣基本月薪從1997年就停止成長，維持在新台幣1萬5840元，但南韓在2004年就將月薪提升到約新台幣1萬6553元，而台灣要到十年後的2007年才有所調漲。

此外，不少網友也針對其他面向比較台韓差距，「南韓1988年就辦過奧運了你說呢」、「陳水扁任內被趕超，當時南韓靠金大中創造第二次經濟奇蹟」、「2004年停建核四，經濟成長率四小龍唯一負的，輸不是沒道理」，不過也有網友勸台灣人不要唱衰自己「最近幾年台積電贏過韓國三星」、「台積電一家市值就滅了南韓前3大財團」。（編輯：楊智傑）