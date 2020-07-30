港府擬延後選舉　泛民派：恐引爆國際輿論制裁

北京當局推出港版國安法將滿 1 個月，多個政治團體在國安法頒布前夕就已經解散，28 日香港大學校委會更宣布解僱該校本是終身教職的法律系副教授戴耀庭，顯示這波侵蝕言論自由的風暴也正燒向學術界。至於原定 9 月將舉行的立法會選舉，多位民主派候選人近日都收到來自選委會的質詢信函；外傳港府或將以疫情為由，延後立法會選舉一年，再度引起國際關注。
綜合外媒報導，有消息指出香港特首林鄭月娥正考慮以公共衞安全及選舉公平性為由，引用《緊急法》押後立法會選舉，對此前香港眾志常委羅冠聰則在臉書上點出，香港本次選舉「是國際局勢一觸即發的炸彈」，押後選舉一事恐將引起國際社會對香港的新一波制裁。
羅冠聰認為，自己過去與英美官員會面時，就已花了不少時間向對方講解 9 月選舉的重要性，而在過去 1 個星期，他亦已與英美兩國處理香港、外交議題最高層級會面，聲稱星星之火可以燎原，北京「一試水溫」，國際社會反應就極為快速，包含美國國務卿蓬佩奧、歐盟理事會、英國外相拉布等，都明確表態會支持香港人民追求自由與民主。
前「香港眾志」秘書長黃之鋒也表示，親北京的很多候選人都已確認可以參選，只有民主派面對嚴格的選舉審查，根本就是雙重標準。對於押後選舉一事，黃之鋒也表達「絕不贊成」，若香港政府強行把立法會選舉押後到 1 年以後，即在 2021 年 9 月進行立法會選舉，同年 12 月便有特首選委會選舉，接著 2022 年 3 月是特首選舉，這樣只會導致民主派一鼓作氣將選舉氣氛推到特首選舉。
無論凍結提名還是重新報名，黃之鋒認為，港府都會千方百計操控選舉，如 DQ 或以各種罪名起訴候選人，但這些行徑在國際社會眼中只會被視為「選舉舞弊」；而他更關注的，是親中政黨會如何利用 1 年的時間「種票」，並安排大灣區人士移居香港，試圖增加藍絲票源，彼時又將有多少民主派候選人可以安然無恙，抑或已被判監送進牢房，才是更值得憂慮的嚴峻狀況。