泰國家喻戶曉都市傳說　主角「食人魔」被冤60年

▲「細偉」（Si Quey）在泰國是個令人聞風喪膽的名字，他被控犯下多起殺童罪行並食用其器官，被媒體冠上「殺童食人魔」的稱號。（圖／ANN）

「細偉」（Si Quey）在泰國是個令人聞風喪膽的名字，他被控犯下多起殺童罪行並食用其器官，被媒體冠上「殺童食人魔」的稱號，最後被判處死刑，遺體在死後被風乾放在醫院展示，除了作為研究用途，也具有警示的意涵。然而，近年有越來越多調查指出當年偵辦過程存在疑點。許多跡象表明，細偉很可能是一起冤案的苦主，因此民間替細偉平反的聲浪也越來越大。終於，院方於本月21日為細偉舉辦葬禮，並於23日火化其遺體，這個泰國家喻戶曉的都市傳說也就此劃下句點。





細偉原名黃利輝，出生於中國廣東，曾經參加二戰，在戰後前往泰國討生活。他被指控於1954年至1958年間，在4個地區殺害6名兒童，甚至食用他們的內臟器官。他於1959年被判死刑，屍體風乾後被掛上「食人魔」的牌子放在詩里拉吉醫院（Siriraj Hospital）示眾長達60年，成為令人聞之色變的人物，也是爸爸媽媽們用來嚇小孩的話題。



▲他於1959年被判死刑，屍體風乾後被掛上「食人魔」的牌子放在詩里拉吉醫院（Siriraj Hospital）示眾長達60年。（圖／翻攝自推特） 然而，近年有紀錄片披露他的審判存在問題，比如據稱被細偉殺害的孩童所處地區跨越4個省府，實在很難想像一個貧窮的外籍移民在跨境如此大的範圍下作案；且當時泰國法院只有以殺害一名男童的犯行對他求處死刑，並無提到「食人肉」的行為，許多受害者的遺體也是完好的。





雖然警方聲稱有細偉的認罪自白，但當年泰國警方仍存在逼供的手段，再加上細偉作為外國人本就不通泰文，很可能是在偵辦過程中遭到誤導或威逼利誘才「招認」。也有人指出，那個年代泰國存在反華情緒，細偉很可能是在媒體與警方的渲染下才被描繪成食人魔的形象，成為代罪羔羊。





從去年開始，許多民眾發起連署活動要求院方將細偉遺體火化，院方也順應民意，開始尋找細偉的親屬或朋友協商喪禮之事。由於尋找無果，最終由細偉待過的監獄典獄長簽署火化命令，院方於21日為他舉行葬禮，並請來僧侶誦經，盼還給死者一份安寧，也宣告一個流傳60年的都市傳說的落幕。



