公視可以效法NHK嗎？「使用者付費」兼具預算、獨立性

公共電視 27 日召開臨時董事會，通過文化部「國際影音平台」委託案，計畫以 10 億創立國際頻道，但因公視處於董事看守期，通過預算案引起外界對「大外宣」的爭議。後公視新聞部經理、高層相繼辭職，文化部聲明委託案停止，但對公共媒體獨立自主性的爭議仍持續。
公共媒體機構如何在擴大國際傳播的同時，維持獨立運作的公正立場，包括公視自身在內、不少專家都提出可以借鑑英國廣播公司《 BBC 》、日本放送協會《 NHK 》的營運模式，以實現公共媒體機構，不以營利為目的、將提供公共服務作為主要使命。
日本放送協會（簡稱 NHK ）成立於 1925 年、次年開始提供收音機管播服務，在 1953 年開始播出電視。二戰結束後，依據 1950 年通過的《廣電法》，NHK 成立在國內外播送的公共電視台，營運至今 NHK 已經成為日本主要的電視台，同時在世界各地具知名度，是公共媒體營運的成功楷模之一。
NHK 在日本國內擁有 6 個電視頻道、在日本各區擁有共 54 個地方廣播局，都透過 3 個頻道廣播服務，在海外部分，有 NHK 日本國際傳媒，提供中日英 3 種語言的服務。
由於日本《廣電法》第 4 條規定 NHK 的報導內容必須遵守「政治公平」、「爭議觀點需多角度報導」等標準，因此在經費上必須更加獨立。和其他國家不同，日本《廣播法》明確禁止 NHK 透過廣告取得收入，只允許播出自身的節目宣傳或與 NHK 機構製作的商業搭配性質的公共廣告，因此一般商品出現在 NHK 節目上時，通常會模糊處理、避免商業宣傳。
每年 NHK 必須向主管機關總務省提出「預算收支事業計畫」，經總務大臣附加意見後由內閣向國會提出。日本政府會根據當年度計畫，額外出資 NHK 針對國內政見發表或海外廣播，製作特定節目，但無權干預 NHK 的節目製作。而根據《廣電法》總務大臣可以對國際廣播、廣播研究相關下達指示，費用由政府承擔。
但 NHK 的經費大部分是來自向國民的收視費，根據 NHK 今年（ 2020 年、令和 2 年）的收支預算計畫書，營業收入為 7204 億 2035 萬 2 千日圓，其中收視費達 6974 億日圓（約台幣 1959 億元），約佔 96%。
NHK 目前已完全廢止人工收費，根據《廣電法》在收視戶安裝電視機的收視設備時、以非強制的合約，向安裝者收費，金額大約是 500 元台幣／月。收視戶如果想接受衛星頻道的訊號，則需繳交較高的費用，金額大約是 850 元台幣／月。因此，NHK 製作的高品質節目通常會集中在衛星頻道，是經營上的另一個策略。
總體來說，NHK 的經費主要來自廣大民眾而非政府本身，因此可以保持自身經營中立不受外力干預。從財務上來看， NHK 的主要負債是預收的收視費和退休準備金，算是健康。
但台灣是否能照搬日本 NHK 「使用者付費」的模式是另一個問題。NHK 每年收視費收入近 2000 億台幣，原因是幾乎日本每個家庭都會觀看，由龐大的用戶支撐起經費來源的基礎。但根據文化部，目前公視每年預算為 9 億，人事花費就佔 8 億，經費製作戲劇、節目常需借助政府補助經費，難以維持節目內容的獨立性。