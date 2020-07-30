香港立法會選舉12位民主派提名被DQ　港府：要信奉基本法

香港立法會選舉提名將於明（ 31 ）日結束，據港媒報導，今（ 30 ）日多位非建制派或民主派候選人收到通知，被選舉主任取消參選資格（ DQ ），共 12 人被裁定提民無效，包括前香港眾志秘書長黃之鋒。12 位被取消參選資格的候選人港島區：袁嘉蔚（香港眾志）、梁晃維（泛民派社運人士）、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民）九龍東：黃之鋒（香港眾志）新界東：劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨）新界西：郭家麒（公民黨）超級區議會：岑敖暉（現任荃灣區議員）法律界：郭榮鏗（公民黨）會計界：梁繼昌（專業議政）香港選舉主任表示，裁量提名是否有效時，核心問題在於是否符合擁護《基本法》及保證效忠中國香港特區，並引用判詞指「擁護《基本法》的意圖，並非僅僅遵守《基本法》，更需支持、推廣及信奉《基本法》」。香港政府發表聲明，表示認同及支持選舉主任裁定 12 名立法會換屆選舉參選人提名無效，且其他候選人的提名正接受審核，排除仍有部分獲提名人士的提名無效，並強調裁決與政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。香港政府重申，擁護《基本法》是立法會議員的基本憲制責任。候選人若有下列晴晴，不可能履行立法會議員職責：支持港獨、民族自決；尋求外國政府或政治組織干預香港特區事務；原則上反對人大常委會制定港區國安法；表明意圖在確保於立法會佔多數後，行使立法會議員權力無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案，以逼使政府接受政治要求。