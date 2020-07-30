港民主派候選人被取消資格　陸委會：表達政見天經地義

香港即將在今年9月迎來立法會選舉，由於時值反送中浪潮未歇、北京強推國安法、加上新冠疫情爆發，有港媒聲稱港府或將延後此次選舉，與此同時，多位民主派候選人也傳出被「 DQ 」(取消資格)。台灣政府單位大陸委員會表示，香港情勢受到國際社會大量關注，而候選人在選舉中表達政見是天經地義的事，也唯有選民夠資格檢驗其政見，不應因此就被禁止參選。
根據《香港 01 》報導，多位報名參選的民主派參選人，包含民主派活動人士黃之鋒、袁嘉蔚、劉穎屆、香港「佔領中環」時期學運領袖、現任區議員岑敖暉、《立場新聞》前記者何桂藍，公民黨現任立法會議員楊岳橋、郭家麒等，今（ 30 日）收到通知，被選舉主任取消參選資格，恐與本次立法會選舉無緣。30 日下午在例行記者會上，陸委會副主委邱垂正對此表示，公平、公正、自由的定期選舉是民主社會的基石，應避免技術性的操作以及不當干擾，以致侵害、限縮港人的選舉自由與公民權利。
邱垂正並強調，參選人表達政見本來就是天經地義的事，只有選民夠資格檢驗，若有關方面以「政治不正確」為由，或是僅依莫須有的罪名就取消候選人資格，只會引來更多批評，也無助於香港情勢的穩定。
至於香港大學法律系副教授、曾發起「佔中」運動的香港泛民主派核心人物戴耀廷，近日被港大解雇一事，邱垂正則稱，戴耀廷秉持著知識分子的良知與責任，長期關注並參與香港的民主運動，頗受香港與國際社會的尊崇，陸委會對於港大違反程序正義的決定感到遺憾，希望香港能保有學術自由，而非受到政治力量的不當干預。
戴耀廷本人於週三時聲稱，大學以外勢力的介入，是造成他被解僱的根本原因，雖然明白上訴不可能成功，但他亦不會讓香港特首林鄭月娥，在傷害香港學術自由的事上置身事外；至於是否會提出司法覆核，則仍有待與律師團隊商量。