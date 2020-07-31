李登輝辭世　小池百合子、日駐台代表臉書同悼念

台灣前總統李登輝週四( 30 日)晚間病逝於台北榮總，享耆壽 98 歲，引起國內外政壇、社會高度關切，除了日本多位國會議員對此表達悼念外，東京知事小池百合子、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人，也在官方臉書上表達對李前總統辭世的不捨。
綜合媒體報導，雖然正忙於抗擊新冠肺炎疫情，小池百合子 30 日於臉書上po文，聲稱自己從李登輝先生身上學習良多，如領導能力、政治應有的樣貌，還有後藤新平及八田與一的功績等事物。小池百合子也提到，包括台灣 921 大地震（ 1999 年）後，借鏡神戶大地震（ 1995 年）興建臨時住宅、迅速採取因應對策等等，回憶實在太多，僅從東京新宿表達哀悼與感謝。
此外，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰則於官方臉書上打下：「在我還是年輕外交官時，總於心中期盼有一天可以受到同時身為偉大政治家、戰略家、農學家、哲學家的李登輝老師指導。年過六十終於獲得赴台機會，自去年11月履新以來，一直盼望著請李前總統惠予賜教。然現今此心願已無法實現，成為我身為外交官一生的遺憾。」
泉裕泰並表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等普世價值，彼此是有著緊密經濟關係與人員往來的「極重要夥伴」，同時亦為以真心相繫的真正朋友。由李前總統播下的種子於台灣扎根，他確信這些種子盛放的成果即為現今的台灣，亦是今日將日台緊緊將相繫的羈絆。除了衷心為李前總統祈求冥福，也請其家屬與全台灣朋友們節哀，也誠心祈願台灣今後持續發光，讓在天上的李前總統每日都能看到台灣的光芒。