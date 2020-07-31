李登輝過世國台辦回應了！再度強調：台獨是行不通的絕路

台灣前總統李登輝 30 日病逝於台北榮總，享耆壽 98 歲，在國內外都投下政壇震撼彈，美日等國紛紛表達緬懷，美國國務院更讚其終結了數十年專政，使台灣得以成為民主燈塔。不過對於李前總統的死訊，中國國台辦並未有慰問的隻字片語，而僅簡短回應、強調台獨是條「行不通的絕路」。
中國官媒《新華社》 31 日報導，對於李登輝的病亡，國台辦發言人朱鳳蓮 31 日回應此問題時僅表示：「我看到了這條消息。我要強調的是，『台獨』是條走不通的絕路。國家統一、民族覆興的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！」
除了國台辦，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，也在昨晚( 30 日)李登輝的死訊傳出後不久，就在微博上痛批李登輝是推動台灣「去中國化」的關鍵政客，一定會在中國歷史上「遺臭萬年」，並稱「不會有台灣歷史的，只會有中國歷史下的台灣地方史。」
就在發表前述言論後不到 1 天，胡錫進 31 日凌晨再度發文，直指李登輝給台灣民主「種下了分裂祖國的根」，而這樣的民主在大方向上是錯誤的，也走上了對抗中華民族共同利益的「邪路」，成為島內分離主義勢力和美國及西方反華勢力的重要杠桿。胡錫進又稱，李登輝無疑是中華民族的罪人，台灣絕無「獨立」可能，最終只能帶來自己的毀滅，而李登輝把台灣推向了 1 條絕路，用畸形的民主幫著「台獨」飲鴆止渴，重申李登輝一定會在中國歷史中遺臭萬年。