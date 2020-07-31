英外相譴責黃之鋒等人被禁選一事　中使館駁斥：依法辦事

民主派活動人士黃之鋒、袁嘉蔚、劉穎屆、香港「佔領中環」時期學運領袖、現任區議員岑敖暉、《立場新聞》前記者何桂藍，公民黨現任立法會議員楊岳橋、郭家麒等，昨（ 30 日）收到通知，被選舉主任取消參選資格，使得香港選舉自由再度受到外界關注。英國外相拉布（ Dominic Raab ）對此發布聲明譴責，中國駐英大使則反駁英方說法，堅持是依法辦事，還重申要英國停止干預香港事務。
綜合外媒報導，拉布在聲明中表示，香港的民主派參選人很顯然是因政見才被取消資格，而香港政府的決定也削弱了「一國兩制」的完整性，以及《中英聯合聲明》與《基本法》保障的權利和自由，希望香港政府須堅持對港人的承諾，亦對有關決定表達譴責。
對於拉布的發言，中國駐英國大使館於 31 日刊出聲明回嗆，認為香港選舉主任對一些人士參選立法會做出提名無效的決定，是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。在「一國兩制」框架下，參選人必須真心實意地擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區；但這些被決定提名無效的人士，其言行均突破了法律底線，可謂劣跡斑斑，承擔重要憲制責任的香港特區立法機關，絕不容許這些人登堂入室，絕不容許這些人肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。
聲明續指，香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，中方要再次敦促英方，認清香港已經回歸中國的事實，立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。
中國駐英國大使劉曉明也表示，香港國安法以及英國禁用華為 5G 等問題，已影響兩國的良好關係，中國向來尊重英國主權，從未干預英國內部事務，所以英方也應比照處理，以免進一步損害、毒化中英關係，中國未來也不會將英國國民（海外）護照（ BNO ）視為合法的旅行證件。