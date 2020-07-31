部長貪汙醫護號召罷工！辛巴威醫曝「心碎一幕」：全沒了

新冠肺炎疫情仍持續在全世界延燒，其中位於非洲的辛巴威，有不少醫護人員希望當地政府正視他們的安全，發起罷工行動。不過卻造成醫院人手一時之間嚴重短缺，更出現7位新生兒生命戛然而止的心碎畫面。
綜合外媒報導，因為辛巴威前衛生局長，明明新冠肺炎疫情還相當嚴峻，卻涉嫌藉疫貪汙，讓許多醫護人員不滿，從7月初開始發動罷工，也同時希望政府能重視醫護的安全。
不過這樣的抗爭也造成當地醫院的人力空窗，甚至出現婦產科無人能幫忙接生的狀況。哈拉雷中央醫院（Harare Central Hospital）的一位臨床醫師彼得（Dr.Peter Magombeyi）選擇堅守崗位，不過卻在27日時，出現讓他心碎的一幕。
彼得心痛還原當日情況，「當晚有8名孕婦生產，只有1人笑著回家。其他7名嬰兒分別因藥品、血庫存量不足等因素夭折，更有2名孕婦子宮破裂，需要盡早開刀。這些悲劇每天都在面前上演，但我們束手無策，只能眼睜睜看著孩子死去」，最後他也希望政府與其他相關民間團體，能盡快伸出援手幫助這些無辜的母親與孩子們。
截至7月31日，新冠肺炎在辛巴威一共出現3,092例確診，其中924人康復、53人死亡，其餘仍在住院隔離中。（編輯：潘毅）
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