父親命危！泰國女打緊急專線　接線員竟裝「忙線中」掛斷

▲一名泰國網友在臉書上控訴，說自己父親命危，但當她撥打1669緊急專線時，卻遭到接線員惡作劇「假裝忙線」隨後掛斷，而父親也在當天撒手人寰。（圖／翻攝自臉書）

7月19日，一名泰國網友在臉書上控訴，說自己父親命危，但當她撥打1669緊急專線時，卻遭到接線員惡作劇「假裝忙線」隨後掛斷，而父親也在當天撒手人寰。貼文一出引發軒然大波，醫院於7月21日出面回應。





年僅18歲的Pronrawin來自拉差汶里省（Ratchaburi ），她表示，當天早上父親忽然胸口疼痛、呼吸困難，她見情況不對勁，便立刻撥打1699緊急專線尋求協助。第一通電話很正常，她向接線員說明父親的情況，接線員也紀錄下她家的地址。





眼見父親狀況持續惡化，她於是又撥打第二通，卻沒有信號。第三次撥打時，一位男接線員接起電話後，先是說自己聽不見她說話，隨後便模仿「忙線」的語音答錄然後掛斷電話。





Pronrawin表示，父親大約在早上7點10分開始出現呼吸困難，她於13分撥打第一通求救電話，救護車約莫在20分時趕到。遺憾的是，最後仍無力回天，父親於當天去世，診斷死因為冠狀動脈疾病，享年53歲。雖然不能斷定接線員的作為導致父親去世，但在生死攸關的情況下開這種惡劣的玩笑，讓Pronrawin心痛的說道：「我父親的珍貴性命不是一場玩笑」。





院方在週二召開記者會回應女網友的控訴。院長表示，該名接線員並無惡作劇之意，並對她父親去世一事感到遺憾。「病患家屬可能是在情急之下產生了誤會，我們能理解家屬在當下肯定非常心急」，他接著解釋，救護車在第一通電話撥打後七分鐘就趕到了，正常來說在八分鐘以內趕到就符合標準，因此院方並無拖延。



