影／萌翻！郵差拍馬國忠犬　四年來收信任務從未失敗

日前，於馬來西亞霹靂州（Perak）小鎮上的郵差Munir Mohd，將他工作時每天等候他的忠犬影片於17日發上臉書平台，沒想到一夕爆紅，不到7天就獲得1.7萬次分享，相當驚人。據悉，29歲的郵差Munir Mohd已和這隻狗狗互動四年了，一開始要讓狗狗適應拿信給他主人的任務並不容易，最初這隻狗狗會向他狂吠並且激動地原地繞圈示警。「但每天前往牠主人家持續一週後，牠突然改變態度，並且開始從我手中拿信。我想牠應該是習慣我的工作並且想順便協助我了。」Munir Mohd說。從影片中可以看到當他駛近狗主人家，狗狗會直接到他的摩托車旁，並且叼走信件，四年來日復一日牠都會在定時於定點等待，十分聰明有靈性。有些網友直指Munir Mohd是否有用零食訓練該狗狗，不然怎麼會這麼聰明。Munir Mohd則強調他從頭到尾都沒有用零食訓練該狗狗，有一天這隻狗狗突然頓悟並協助他，包括狗狗主人也不解是怎麼回事。現在該狗狗仍然會在門口等待郵差，或是走出大門在附近等郵差來信，而且最有趣的是，如果郵差直接把信給收件人（即狗主人），狗狗甚至會以狂吠『罵』主人，要主人不要跟她搶工作，十分可愛。Munir Mohd並向透露這是他當郵差的8年以來，第一次遇到這麼神奇的狗狗，並且還持續了4年的接觸。