林鄭以防疫為由延後立法會選舉！白宮發言人譴責

香港特首林鄭月娥昨( 7 月 31 日)晚間召開記者會，以疫情為由，宣布延後立法會選舉，推遲至明年 9 月舉行，再度引起香港民主派的不滿。美國方面，白宮發言人麥肯納莉（ Kayleigh McEnany ）也譴責港府決定，指這將破壞維持香港繁榮的民主進程與自由。綜合外媒報導，原訂 9 月 6 日將舉行的立法會換屆選舉，昨晚經林鄭月娥正式宣布，為了確保疫情不會繼續擴散，也為了保障選舉的公平公正，遂引用緊急法，把該選舉押後到 2021 年 9 月 5 日舉行，今( 8 月 1 日)刊憲生效。林鄭月娥並聲稱，此決定完全無關乎政治考慮，而是她在香港過去 7 個月的抗疫行動中，所做過「最艱難的決定」；並指出由於香港立法會未來 1 年會因此出現真空期，為令相關工作更「穩妥」，已尋求中央支持指示，中國國務院亦表態支持依法推遲選舉，至於如何處理真空期問題，就要提請人大常委作決定。對於林鄭月娥的決定，白宮發言人麥肯納莉在白宮例行記者會上，被問及此事時則表示，美國譴責港府延後選舉的舉動，以及取消反對派(泛民)候選人資格的做法，因為這破壞了維持香港繁榮的民主進程與自由。麥肯納莉還說，藉疫情推遲立法會選舉一事，也是北京再次破壞承諾的最新例證，因北京曾在《中英聯合聲明》中，承諾給予香港自治和自由直到 2047 年，即一國兩制， 50 年不變的承諾。