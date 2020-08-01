全球逾1700萬確診！世衛：疫情百年一遇　影響恐達數十年

新冠肺炎疫情全球延燒，截至發稿時間為止，全球已有 17497354 人確診、 677279 人死亡。世界衛生組織( WHO )警告，新冠病毒為世界帶來的各種損失與破壞，影響恐持續至未來數十年。
綜合《路透社》等外媒報導，世衛秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在當地時間 7 月 31 日召開的會議上形容，新冠疫情是「百年一遇」的健康危機，並稱：「世界上大多數人仍容易感染病毒，即使是經歷過嚴重疫情爆發的地區」，估計民眾在未來數十年都能感受到疫情的後續影響。
譚德塞還指出，儘管醫學界對這種新型病毒的了解已有增強，但許多問題仍未得到解答，而很多「相信自己已渡過最困難時期」的國家，現在都忙於應付新一波的疫情爆發，至於一些原本影響較小的國家，現在也開始出現確診和死亡病例上升，呼籲各國政府切不可掉以輕心。
世衛組織上週曾表示，儘管有大約 150 個製藥公司正積極投入疫苗研發，但最快預計也要 2021 年初才能投入使用。譚德塞強調，雖然疫苗研發正快速進行中，人類仍需要學習與病毒共存，善用現有工具對抗疫情。
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