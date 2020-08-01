川普恐下令封殺TikTok！傳微軟有意收購

中國手機影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )，由於涉嫌與中國官方和情報部門分享用戶個資，近日屢遭美方質疑其合用性。美國總統川普 7 月 31 日表示，不排除最快本週六，就會採取行政方面的行動，封殺 TikTok 。
綜合外媒報導，川普在已過週五準備搭乘專機前往佛羅里達州時，向在場傳媒表示，將在美國禁止該程式的使用與運作，並透露「最快本週六」就會透過行政命令等方式執行。
此前包含《彭博社》、《紐約時報》等外媒曾報導稱，川普計劃要 TikTok 母公司，即「北京字節跳動」（ ByteDance ）將抖音拆售，而美國知名科技公司微軟有意收購，可能正就收購抖音海外版一事展開談判。
近期多次傳出美國政府有意封殺 TikTok 、微信等其他由中國科技公司開發的社交應用程式，儘管「字節跳動」已特意花了大把銀子，從迪士尼挖了業界資深巨頭梅爾( Kevin Mayer )擔任 TikTok 的執行長，希望能消弭美方對資安的疑慮，但看來美國政府並不買帳。
在全球有至少 12 億下載量的「抖音海外版」，光是美國就佔了約 1 億的下載量，頗受到年輕世代的青睞。然而，抖音卻多次被各國政府部門、媒體指控，涉嫌非法傳送數據回中國的母公司。
抖音龐大的用戶數量以及多次疑似言論審查的案例，確實引起美國政府的關注，包含美國參議院議員民主黨領袖舒默（ Chuck Schumer ）和議員柯頓（ Tom Cotton ）等人都曾就此提出要求，希望情報單位調查，並提出北京是否可能審查抖音內容、查看美國用戶的資料，或者對美國國安造成威脅的報告。