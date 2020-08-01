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是美國公民卻因國安法被通緝　朱牧民：我們都是香港人了

國際中心蔡姍伶/綜合報導-2020-08-01 14:48:29
▲長期在美國致力為弱勢團體爭取權益的朱牧民，雖然多年前就已移居美國並成為公民，卻仍因涉嫌違反國安法，而遭港府通緝，讓他感到十分不可思議。（圖／翻攝自 Samuel Chu 臉書）
香港政府與警方昨( 7 月 31 日)以涉嫌「煽動分裂國家」、「勾結外國或境外勢力危害國安」等罪名，正式通緝包含香港眾志前主席羅冠聰在內的 6 名海外港人，再度引發輿論譁然，除了羅冠聰在臉書上表達遺憾、並與家人正式斷絕關係外，已移居美國多年的朱牧民也認為，港府此舉意味著任何為香港發聲的外籍人士，都將可能成為下 1 個目標。

根據港媒《立場新聞》報導，現年 42 歲的朱牧民 12 歲就已經移民美國，在當地擔任全職社區幹事（ community organizer ），協助基層社區及弱勢社群等爭取權益。由於他多年穿梭美國國會參眾兩院遊說，在華府政界累積了相當的人脈，所以在香港社會因反送中、國安法等問題陷入困境後，也協助推動美國簽訂了《香港人權與民主法案》，並於 2019 年 9 月成立海外港人組織 HKDC。

早已是美國公民身分的朱牧民，在透過媒體得知自己因違反香港國安法，而被以煽動分裂國家、勾結境外勢力的罪名列為通緝犯後，在臉書上打下，香港警方的作為等同是在通緝 1 個「倡議與遊說自己國家政府的美國公民」。

朱牧民強調，自己很可能是第 1 個被以香港《國安法》通緝的非中國公民，但絕對不會是最後 1 個。如果現在港警可以因此就鎖定他為目標，那麼將來「任何 1 個為香港發聲的外籍人士都可能成為目標」，也讓他不禁感嘆並發出警示，稱「現在我們都是香港人了」。

▲朱牧民在臉書上無奈表示，港府的做法意味著任何外籍人士都可能因國安法而被當成目標。（圖／翻攝自
▲朱牧民在臉書上無奈表示，港府的做法意味著任何外籍人士都可能因國安法而被當成目標。（圖／翻攝自 Samuel Chu 臉書）
 

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