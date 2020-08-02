微軟暫停收購TikTok　川普透露：傾向全面封殺抖音

美國總統川普 7 月 31 日表示，有意、且有權透過行政命例禁止中國短影音社交應用程式「抖音」（ TikTok ）海外在美國營運，最快將在當地時間 8 月 1 日執行。美國微軟（ MSFT-US ）傳出有意和抖音母公司「字節跳動」（ Bytedance ）洽商，新消息指川普反對微軟收購計畫，希望全面封殺 TikTok 。
川普原本傳出考慮援引《國際緊急經濟權力法》，要求母公司字節跳動拆售 TikTok 。但《華爾街日報》引述消息，指川普表明反對收購計畫，因此微軟集團已經暫停與 TikTok 在美國營運的協商。
川普的聲明迫使抖音讓步，TikTok 美國總經理帕帕斯（ Vanessa Pappas ）透過推特影片承諾，未來 3 年在美增加 1 萬個職位，字節跳動創立人張一鳴也贊成這項交易，目前仍不清楚是什麼改變了川普的態度。
美國政府如果真的要在全面封殺 TikTok ，Google 和蘋果將被要求應用程式商店下架 TikTok ；網路服務公司也將停止向 TikTok 提供服務；或者，政府將透過美國外商投資審查委員會（ CFIUS ）否決字節跳動早年收購 Musical.ly 軟體公司的併購交易。
軟體巨頭微軟和字節跳動雙方都相信，買下 TikTok 將其變為美國公司，符合白宮的目標，並認為這項交易可能在美國時間週一（ 3 ）達成。但這項計畫被川普打斷，他在空軍一號上向記者表示「比起收購，更希望禁止 TikTok」。
川普總統的言論讓這項兩家公司措手不及，因為在數週的討論中，白宮起初表示希望能讓美國企業擁有 TikTok，財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）、國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）都贊成 TikTok 出售給微軟，且白宮方面，法律顧問西波隆（ Pat Cipollone ）和總統安全顧問波廷格（ Matthew Pottinger ）都參與了這場協商。
白宮內部其他人士，包括貿易顧問涅瓦羅（ Peter Navarro ）則警告川普，被美企收購並不能完全解決 TikTok 的資安問題，建議對 TikTok 採取更強硬的立場。白宮發言人週六（ 1 ）發表聲明，指政府將繼續關切 TikTok 對國家安全造成的嚴重威脅，並評估未來的政策。
《華爾街日報》引述另一個消息指，微軟和 TikTok 之間的談判仍有再啟的空間，一些高層希望川普改變主意允許交易繼續進行。知情人士指，微軟和字節跳動雙方正試著釐清白宮的立場，以及政府是否有意採取其他行動讓 TikTok 難以繼續在美國的營運。