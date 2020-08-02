習李矛盾？官媒轉播衛星開通儀式　習近平側看李克強出糗

▲李克強準備坐回位子。（圖／翻攝自影片）

中國「北斗三號」全球衛星系統前日（ 7 月 31 日）在北京人民大會堂舉行系統建成暨開通儀式，包括國家主席習近平、國務院總理李克強副總理韓正、劉鶴、中共中央軍委辦公廳主任鍾紹軍等多位領導人出席。儀式期間，副總理劉鶴主持時，疑似因為唱名速度過快，讓李克強有些尷尬，一旁習近平的反應也引發外界議論。據中國媒體報導，31 日上午 10 時北京舉行北斗三號的開通儀式，由國務院副總理、科技領導小組副組長劉鶴主持儀式，宣讀參加儀式的領導名單時，念到「中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平」後，習近平起身接受鼓掌。接著念到「中共政治局常委、國務院總理李克強」後，李克強起身，但劉鶴接著宣讀韓正、丁薛祥，因此掌聲稀落，李克強也馬上坐回位子上，而習近平短暫望向李克強。這段影片引起熱議，有人認為這是刻意讓李克強出糗，李克強以為自己和習近平的待遇相同。外媒指出，這段影片和之前李克強勘災或是影片傳出被封殺不同，是透過官媒播放出去，似乎明示了習李之間的矛盾。但微博上，目前仍能找到由中國政府網發布、李克強前往貴州勘災的影片。中國官媒對此沒有多加留意，根據政府公開消息，國務院安委會在儀式同日仍召開全國安全生產視訊會議，李克強對生產、防汛等議題做出重要批示，強調各地區、各有關部門和單位要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義」思想為指導，認真貫徹黨中央、國務院決策部署，強化安全發展理念、安全生產責任及專項整治，強化日常安全生產管理，深化各重點行業領域隱患排查治理，堅決遏制重特大事故發生。