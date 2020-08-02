新冠肺炎持續延燒　美國單日增6.8萬例、南非病例破50萬

世界衛生組織（ WHO ）緊急事務委員會在當地時間週六（ 1 ）表示，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）所帶來的影響可能長達數十年，目前疫情大流行仍有構成「國際關注公共衛生緊急事件」，預期將繼續維持緊急狀態，建議組織繼續協調全球和區域多邊合作應對疫情，同時加速病毒研究、疫苗等療法。
據約翰・霍普金斯大學統計，全球已有逾過 1,779 萬人確診 COVID-19 ，其中近 68.5 萬人因病死亡。目前累計病例最多的國家分別是美國（ 462 萬例）、巴西（ 270 萬例）、印度（ 169 萬例）、俄羅斯（ 84.3 萬例）、南非（ 50.3 萬例）。專家指出，由於篩檢能量有限，實際上確診、死亡人數可能更多。
據《 UN News 》、《俄通社》等外媒報導，WHO 緊急事務委員會已將此提議交給秘書長譚德塞，預期將在 3 個月內召開會議，「國際公衛緊急事件」由譚德塞在 1 月 30 日發布。秘書長譚德塞在 30 日的視訊會議上曾強調， COVID-19 是百年一遇的健康危機，許多國家自認為已經度過最糟的時刻，然而原以為疫情影響較小的國家，這幾週的病例和死亡人數都在逐漸上升。
南非近期疫情不斷加劇，官方數據上已成為非洲大陸疫情最嚴重的國家，病例數佔整個區域逾半、排名世界第五。南非衛生部長姆赫茲（ Zwelini Mkhize ）週六（ 1 ）通報當日新增 1 萬 107 例，全國累計確診達 50 萬 3290 例，其中 8153 例死亡。
南非目前疫情最嚴重的地區為第一大城開普敦（ Cape Town ），疫情在上個月到達高峰，當地的專家預測，全南非的疫情將在 8 月底、9 月初達高峰，病例數可能短時間內增長至 100 萬。
美國疾病管制與預防中心（ CDC ）當地時間週六（ 1 ）通報，單日新增 6 萬 8605 例、死亡病例 1371 例，累計死亡人數近 15.3 萬。《紐約時報》統計，包括密蘇里州、伊利諾伊州、威斯康辛州等中西部地區，病例在短暫暴跌後，有逐漸增加的趨勢。同時，西岸的加州週五（ 7 月 31 日）通報疫情以來單日最多死亡例（ 215 例），新增 8727 確診例。
世界衛生組織曾發布 5 次「國際關注公共衛生緊急事件」，分別是 2009 年的 H1N1 、2014 年西非伊波拉病毒、2014 年的的小兒麻痺症、2015 年至 2016 年的茲卡病毒（ Zike virus ）以及 2019 年剛果民主共和國再次爆發伊波拉病毒。
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