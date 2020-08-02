德國萬人上街抗議防疫政策　稱「戴口罩」等於納粹暴政

德國境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情隨著經濟活動逐漸重啟，新增確診病例逐漸上升，當地時間週六（ 1 ），政府羅伯特・科赫研究所（ Robert Koch Institute ）通報過去 24 小時內共新增 955 例、7 死，累計共 20 萬 9863 例，其中 9148 人死亡。然而同日，上萬人聚集在首都柏林，抗議政府實施的防疫政策剝奪人民權利，自稱為「第二波疫情」，傳播的是「自由的病毒」。
據德國公廣《德國之聲》（ Deutsche Welle ）報導，警方估計約 1.8 萬至 2 萬人參與，抗議組織方則稱有 50 萬人，雙方對統計人數有所歧異，但都同意大多的參與者都沒有戴口罩、沒有維持社交距離。當地警方出動 1100 名警力協助維護秩序，驅離抗議者的過程造成至少 18 名警察受傷。警方表示，當局已經以「不遵守防疫規則」起訴抗議活動的組織者。
柏林市長穆勒（ Michael Muller ）嚴厲批評，抗議者不明事理、冒著危害他人健康的風險參與集會，強調在疫苗、有效療法出現之前，疫情都尚未結束。除了政府官員，德國許多民眾對抗議者打破防疫規則感到憤怒。
抗議活動組織者之一的包爾維格（ Michael Ballweg ）自稱「自由的病毒已經傳播到柏林」，並表示這是受到病毒限制自由的幾個月以來的「自由日」，其他響應者也高呼「我們是第二波（疫情）」、「疫情大流行從未發生」等口號，甚至將口罩比做納粹時期強迫猶太人配戴的「大衛之星」。
一些抗議者舉著橫幅，要求逮捕微軟創辦人比爾・蓋茲（ Bill Gates ）、總理梅克爾（ Angela Merkel ）和衛生部長斯潘恩（ Kens Spahn ）等人。德國抗議活動的參與者相信陰謀論，認為比爾・蓋茲是病毒的幕後黑手，想要給所有人施打疫苗，而政府官員是他的共犯。
德國衛生部長斯潘恩在推特上，批評抗議者沒有遵守適當的社交距離，指出甚至在疫情期間，人民仍享有抗議的權利，但並不能違反防疫規範。
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