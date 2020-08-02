澳洲維州宣布「災難狀態」封城　菲律賓確診人數破10萬

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續在多國延燒，隨著各國重啟社會活動、放寬限制，澳洲、菲律賓兩國的感染情況也不斷在擴大，澳洲疫情較為嚴重的維多利亞再次收緊防疫措施、進入「災難狀態」；菲律賓醫護人員呼籲政府採取個嚴格的封鎖，以減緩醫療系統的壓力，菲律賓總統杜特蒂（ Rodrigo Duterte ）預計將在今日與內閣商討再次對馬尼拉實施封城。
澳洲維多利亞州通報單日新稱 671 起確診案例、7 起死亡案例，維州累計 1 萬 1557 例、123 死。維州州長安德魯斯（ Daniel Andrews ）在今（ 2 ）日表示封城的效果有限，必須進一步加強，宣布維州進入「災難狀態」，並在當地時間晚間 6 點重新實施封城措施，墨爾本將實施「朝五晚八」的宵禁令，預計維持至 9 月 13 日。
由於確診病例增多，維多利亞州在 7 月初恢復部分防疫限制，墨爾本的居民，收緊防疫措施前可以出門工作、外出運動、採購日常用品、接受醫療服務，但由於確診人數不斷增加，自週三（ 5 ）開始，民眾將不能離開住家 5 公里、每日限外出運動一次、每戶外出採買限制一人，州內的學生實施居家上課，托兒中心全面關閉。
週四（ 6 ）起，維多利亞州內的餐廳、咖啡館、酒吧及健身房必須全面暫停營業。為了確保政策實施，當地警方會暫時有更多職權協助執法。
菲律賓今日通報新增 5032 例，創下單日新增最高紀錄，全國累計 10 萬 3185 例，其中 2059 例死亡。
僅 7 月一個月的時間內，菲律賓就通報於 5.4 萬起新例，菲律賓大學專家警告，依照這個速度，至 8 月底，菲律賓將超過 15 萬例。快速增加的病例造成當地醫療系統嚴重負擔，醫護人員週六（ 1 ）呼籲政府重新加強首都圈的社區檢疫工作，至少為期 14 天，以減緩醫護的負擔。
菲律賓總統發言人羅克（ Harry Roque ）表示，杜特蒂將就近日收到的來信，與幾位內閣成員商討收緊首都馬尼拉的防疫措施。衛生部長杜克（ Franciso Duque III ）表示，政府將採取措施照顧醫護人員，包括提供住宿、交通、防護設備。
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