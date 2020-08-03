哈格比恐撲向浙江、福建　中國氣象部門急發警訊

輕度颱風哈格比( HAGUPIT )，其中心位置在台灣時間 3 日清晨 5 點時，位於北緯 24.5 度，東經 123.6 度，即在宜蘭的東方約 190 公里之海面上，以每小時 22 公里速度，向西北轉北北西進行，今（ 3 日）起逐漸靠近中國大陸，預計晚間將從福建、浙江一帶登陸，中國應急管理部門已針對哈格比颱風發出警報，啟動防汛防颱 4 級應急響應。
綜合陸媒報導及中國應急管理部門通知， 2020 年第 4 號颱風哈格比（中國大陸稱：黑格比），預計將於 3 日晚間在浙閩沿海登陸。隨著颱風腳步逼近，各地也將遭遇不同強度的疾風勁雨，估計 3 日晚間至 4 日，福建東北部沿海、浙江中東部、江蘇東南部等地將有中到大雨，浙江東南部沿海局地將有暴雨到大暴雨。
地方警報部分，福建省 2 日晚間已啟動防颱風 3 級應急響應，要求部分沿海漁船、養殖漁業人員及時撤離上岸；浙江省內的台州市、寧波市、麗水市等地，也都已啟動防颱 4 級應急響應，溫州市啟動防颱 3 級應急響應。
颱風來襲不可大意，加上中國大陸多省近日連續遭逢洪災，中國應急管理部門已夥同中國水利部、自然資源部、氣象局等相關單位會商，針對當前長江中下游及兩湖、淮河、太湖持續高水位，務要全力做好退水期堤防巡查防守，及時處置險情，確保重要防洪工程安全；並密切監視西南、西北、東北、華北等地近期降雨過程，重點強化短時臨近氣象預報預警，做好短歷時強降雨引發的山洪、滑坡、泥石流災害防禦。
此外，中國應急管理部也聲稱，已部署南方受災重點地區消防救援隊伍和赴江西、安徽跨區域增援的專業消防救援力量，全力幫助受災地區開展排水排澇、防疫消殺、清淤清障和受災群眾安置點消防隱患排查、物資轉運等工作，積極幫助受災群眾盡快恢復生產生活秩序。