印度單日增5.4萬例慕迪親信也確診！科索沃總理染疫

新冠肺炎疫情全球延燒，截至發稿時間為止，全球已有 17960538 人確診、 687030 人死亡，近日疫情持續升溫的印度，也傳出內政部長確診的消息，並呼籲近期與他有過接觸的人必須注意身體狀況。
綜合外媒報導，印度在當地時間 2 日通報，該國在過去 24 小時內就新增了超過 5 萬起確診病例，目前印度的疫情嚴重程度僅次於美國和巴西，全國已有至少 1750723 人染病、 37364 人死亡。印度總理莫迪的左右手、印度內政部長夏哈（ Amit Shah ），也在 2 日確診感染新冠肺炎。
夏哈在官方推特上表示，自己的檢測結果為陽性反應，雖然整體狀況還不錯，但仍遵循醫生指示入院，也呼籲過去幾天曾和他接觸過的人，最好在未來幾天實施自我隔離。
夏哈並非近期唯一染病的國家層級高官，據《路透社》報導，科索沃總理霍蒂（ Avdullah Hoti ），亦在當地時間 2 日宣布確診，唯目前沒有任何症狀，將在家裡自我隔離 2 個星期。同時他也在社群網站上呼籲民眾要保持安全社交距離，因為「我們的公衛系統無法應付，並為需要治療的新冠病人提供足夠的照護。讓我們一起保護我們的親人。」
位於巴爾幹半島的科索沃，過去幾天新增確診病例急劇增加，光在 2 日就有 13 人因新冠肺炎死亡，霍蒂政府的防疫成效也備受質疑。報導指出，自科索沃 3 月中旬出現疫情以來，該國約有 9000 人感染新冠病毒，累計死亡病例為 249 例。
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