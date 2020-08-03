蓬佩奧說數日內將宣布對TikTok措施　威脅：川普受夠了

中國影音應用程式「抖音海外版」（ TikTok ），近來屢屢被美國以資安、竊密為由盯上，美國總統川普透露傾向於「全面封殺」抖音，國務卿蓬佩奧更於 2 日受訪時重申，美方將於「短時間」內採取行動，因為川普已經「受夠了」。
美國國務院 2 日將國務卿蓬佩奧週日於《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（ Sunday Morning Futures ）的受訪內容全文刊出，在一開始提及新疆人權時，蓬佩奧聲稱，這是本世紀目前為止最嚴重的侵犯人權行為，由於北京當局屢勸不聽，美國便開始對涉案個人和企業實施制裁，要迫使有關企業停止使用奴工，和對維吾爾族人採取的絕育等不人道事宜。
至於鬧得沸沸揚揚的封殺 TikTok，蓬佩奧則重申，過去美方對有關的資安問題都不夠重視，而是只要能夠找樂子、公司能賺錢就好；但川普總統對此已明言「受夠了」，未來幾天將針對與中方有關軟體所帶來一系列國家安全風險「採取行動」。蓬佩奧聲稱，中共運用面部識別系統、住所、聯絡及好友名單等資訊建構自身的國安體系，對美國人來說，這是確實存在的國家安全及隱私問題。
領導美國外商投資審查委員會（ CFIUS ）的財政部長梅努欽（ Steve Mnuchin ）亦在同 1 天接受訪問，表示整個委員都同意 TikTok 有將 1 億美國使用者的資料傳回中國的風險，如果 TikTok 想繼續在美國經營，勢必得作出改變，否則不是乖乖出售其股分，就是要面臨被禁用的命運，前述觀點也獲得民主黨國會眾議院議長裴洛西及參議院少數黨領袖舒默的同意。
雖然先前曾傳出包含微軟（ Microsoft ）在內的科技大廠有意收購 TikTok ，但由於川普反對此項協議，收購談判也陷入僵局，雙方都在努力弄清楚白宮的立場。有消息指出，微軟和 TikTok 美方營運代表正在和白宮協商，微軟甫發表聲明證實，該公司執行長納德拉( Satya Nadella )已和川普見面討論，並會繼續和 TikTok 討論收購案直至 9 月 15 日，希望能避免川普政府最終封殺 TikTok 。
對於美國政府的指控，該公司的美國區總經理否認 TikTok 有和中國政府共享用戶信息，聲稱 TikTok 的美國用戶數據都儲存在美國，亦嚴格控制員工取得有關數據，並揚言 TikTok 哪都不去，將繼續爭取為美國的用戶服務。
支持川普政府的輿論認為，中共作為 1 個非民主、一黨獨大和運用國家機器進行大外宣的政權，近年在媒體和科技方面的積極擴展，確實引起許多西方國家不安，紛紛開始正視滲透和安全機密外洩的問題。不過持反對意見的人則聲稱，封殺 TikTok 更有可能是川普政府為了尋求連任採取的政治手段，從來就沒有確切的證據表明中國政府操縱了 TikTok 或竊取了用戶數據。
中國外交部發言人汪文斌也於上月底的記者會上強調，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，美方在拿不出任何證據的情況下對中國企業做「有罪推定」並發出威脅，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性，也違反了世貿組織開放、透明、非歧視的原則，將不利於美國民眾和企業利益。