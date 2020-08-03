改變世界戰略平衡？日媒：中國或擁有高端核導彈防禦技術

美中緊張關係持續升溫，雙方在南海、印太地區頻頻角力，軍力和對關鍵軍事技術的掌握也成了競爭籌碼。有日本媒體引述中國解放軍退役軍官說法，暗示中國擁有高端核導彈防禦技術，若消息屬實，或將改變世界戰略平衡的態勢。
根據日本《共同社》報導，曾在中國軍方管轄核導彈部隊的火箭軍服役多年的退役軍官楊承軍，近日在中國政府系雜誌《祖國》撰寫的評論中提到，中國已具備在落地前探測到敵方發射的核導彈、並用核武器進行反擊的預警系統，可在發射後數分鐘內探測並在落地前進行核反擊，由於目前全球只有美國和俄羅斯具備此軍事技術，因此中國的綜合核戰鬥力並不遜於美俄。
報導並指出，該系統可在發射後的初期階段、發射後在大氣層外飛行的中間階段、重返大氣層後的最後階段這 3個 階段探測核導彈。如果能在幾分鐘內進行反擊，則暗示中國正在開發、也已掌握在初期階段利用預警衛星探測發射時熱源的技術。
美國川普政府主張進入「大國競爭」時代，將與中國及俄羅斯全面角力，包含國防部長艾斯培、國務卿蓬佩奧等人在內，皆力主對抗中國帶來的威脅，因而調整美國的對外政策與戰略佈局。
根據《美國國防部新聞頻道》( DoD News Channel )等外媒報導，美國戰略司令部司令理查德（ Charles A. Richard ）海軍上將，上月底在美國空軍協會( Air Force Association )米切爾航空航天研究所( Mitchell Institute for Aerospace Studies )主辦的核威懾論壇上也提到，中國正在全面構建「三位一體」的核力量，其「洲際彈道導彈」和「戰略核潛艇」目前已經成軍，最後發展的是戰略轟炸機；同時，中國也正在發展新型指揮控制系統和預警系統，以提高常規作戰能力和現代化水平。
理查德還說，中國快速發展整體軍事能力的速度或許已超越美國。舉例來說， 2013 年時，中國還沒有 1 支海岸警備隊；但時至今日，中國海岸警備隊已經有 255 艘巡邏艇，可在避免引發武裝衝突的情況下投入使用。
理查德認為，除了中國，俄羅斯也在過去的 15 年中加快核武的現代化進程，包括指揮控制、預警系統和作戰思想的更新，目前大約已完成了 70% 。從前述進度來看，再過 10 年，美國將同時面對俄羅斯和中國，這 2 個能與美國匹敵的核能力戰略競爭對手，美國過去從未面臨這種情況：「美國距離上次真正設想核武衝突的發生已是 30 年前的事」。
雖然如此，理查德也強調，美國國防部在國防戰略中具有良好的領導能力和解決局勢的戰略，並未因新冠肺炎疫情而有改變，仍保持完全的任務能力，而目前威懾戰術失效的可能性屬於低；若外部具體威脅的性質或程度改變，美方也將做出相應的措施。