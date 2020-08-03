竇娥冤再現？夏季高溫　中國青海、北京狂降「六月雪」

▲微博網友對夏季降雪感到驚奇。（圖／翻攝自微博）

今年北半球進入最熱期的「三伏天」中的中伏（ 7 月 26 日至 8 月 14 日），近日中國大陸青海省、北京連日高溫卻突然降下飛雪，又正值農曆六月，令當地民眾感到驚訝、議論紛紛，形容是「六月雪」、「竇娥冤再現」、「蒼天示警必有冤情」。據《北京日報》報導，當地 7 月 28 日下午 3 時左右也出現「白雪紛飛」的現象，降雪大概維持了 5 至 6 分鐘，令當地人嘖嘖稱奇。觀察中國網路社群，有人直呼「反常必有異象」，今年年初爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，近日又暴雨成災，讓不少網友直呼「 2020 年真的太難了」。但南京信息工程學大氣科學學院教授智協飛、中國氣象局資深工程師卞贇根據氣象資料解釋，當日北京氣溫在攝氏 25 至 30 度之間，降下的其實不是「雪」而是「霰」，成因是夏季對流強烈，高空的水蒸氣遇到冷空氣凝結而成。青海省 31日玉樹清水河也出現罕見降雪，當地清水河鎮 7 月 30 日晚間 8 時開始降雨，隨著夜間溫度下降，轉為降雪， 30 日至 31 日累計降水量 20.3 毫米，積雪達 1 公分。當地氣象局分析，降雪原因可能是今年雨季夏季玉樹地區氣溫較歷年低，加上受低氣壓、副熱帶高壓影響。