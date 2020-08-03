韓國暴雨致6死8失蹤　受哈格比影響「水彈」將襲擊中部

韓國中部前天降下暴雨，1 日下午 6 點至 2 日下午 3 點，京畿道安城市降雨量達 286.5 毫米，忠清北道丹陽郡（永春）和堤川市分別為 284.5 毫米、 272.7 毫米，江原道寧越郡為 235.4 毫米。暴雨導致中部地區淹水、道路被沖毀，造成全韓國 6 人死亡、8 人失蹤，氣象局預測，受到颱風「哈格比」影響，未來降雨可能進一步增強。
據《韓聯社》，暴雨導致京畿道利川市和驪州市、忠清北道忠州市和陰城郡等地居民和游客緊急避難，多處道路被水流沖斷、交通中斷，火車忠北線和太白線全區段、嶺東線和中央線部分區段停運，中部高速公路等多處公路禁止通行。
綜合韓國媒體報導， 2 日氣象局預測至 5 日中部地方可能出現總降雨量 500 毫米以上的「水彈」（물폭탄），中部地區特別是在 2 日晚間至 3 日中午需注意強降雨。韓國氣象局指出，今年第 4 號颱風「哈格比」將往中國東南部海岸移動，大量水氣隨著進入韓國，帶來新一波降水。
韓國氣象局預測，未來 2 至 3 天，中部降水量約為 100 至 200 毫米，首爾、京畿道、江原道嶺西、忠清北道最大降雨量約 300 釐米，至 5 日部分地區總降雨量可能累積逾 500 毫米。