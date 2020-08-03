臉書翻譯年糕出大錯　暗指泰王「駕崩」遭調查

▲上週二（28日）是泰國國王的生日，泰國公視（PBS）電視台在臉書上直播泰王賀壽儀式現場畫面，並以英語祝賀泰王，不料被臉書的翻譯年糕自動翻譯回泰文時卻出現錯誤，出現對泰王「大不敬」的意涵，直指泰王「駕崩」。（圖／shutterstock）

上週二（28日）是泰國國王的生日，根據四方報報導，泰國公視（PBS）在臉書上直播泰王賀壽點燈儀式現場畫面時，以英語祝賀泰王，不料被臉書的翻譯年糕自動翻譯回泰文時出現錯誤，內容反而是對泰王「大不敬」的意涵，直指泰王「駕崩」，引發許多不滿民眾湧入留言區中抱怨。泰國公視發現後立刻修改，並對臉書提出投訴，臉書也因涉嫌觸犯「對皇室不敬罪」而被調查。





泰國公視（PBS）在泰王生日當天，於臉書轉播燭光點燈儀式，並以英語寫道：「（現場轉播）2020年7月28日晚上6點45分，舉行燭光點燈儀式慶祝泰國國王生日」。未料，文章發出後沒多久，就有泰國民眾發現按下臉書的自動翻譯功能後，英文的「慶祝國王生日」竟變成「慶祝國王駕崩」，雖然公視在發現後立刻進行修改，並在第一時間將事件通報給泰國王室，但已經引發許多民眾不滿。



▲泰國公視（PBS）在泰王生日當天，於臉書轉播燭光點燈儀式，並以英語寫道：「（現場轉播）2020年7月28日晚上6點45分，舉行燭光點燈儀式慶祝泰國國王生日」。（圖／翻攝自臉書）





泰國公視發出道歉聲明，指出該貼文是臉書自動翻譯系統出錯，並於上週三（29日）對臉書提出投訴，泰國科技犯罪防治處（Technology Crime Suppression Division）也針對投訴展開對臉書的調查，同時調查惡意轉傳錯誤語句的網友。





泰國數位部（The Digital Economy and Society）在事件爆發後要求臉書道歉，部長Buddhipongse也譴責臉書針對泰國政府的要求「配合度總是很低」。他說：「泰國民眾為臉書帶來可觀的收益，但臉書經常不願配合政府的要求」。臉書隨後承認翻譯系統出錯，並發表聲明道歉：「臉書非常尊敬泰國人民，並為系統錯誤誠摯道歉。我們目前正在修正翻譯年糕的技術錯誤，因此將暫時關閉臉書和IG上的『英—泰』翻譯功能」。





儘管事件鬧得沸沸揚揚，大多數泰國媒體報導該事件皆以「翻譯錯誤」帶過，而未清楚交代觸犯不敬罪之原句。



