三星蘇州電腦工廠本月底關閉！傳裁員近千人

由於新冠肺炎、國安法、美中貿易戰等綜合因素影響，國際企業的供應鏈和佈局也面臨變更。南韓三星電子公司在中國的最後 1 間電腦工廠將關閉，除了研發部門員工，其他部門員工約 850 人將被裁撤，要將更多心力放於研發事務上。
綜合《南華早報》、《路透社》等外媒報導，三星蘇州廠在 2012 年的顛峰時期，一度擁有約 6500 名員工，目前有簽署工作合同的剩下 1700 人，其中有一半的非研發人力被列於此波裁員名單中。發言人聲稱，此決定是為了繼續提高三星在全球生產基地的效率，也為了投注更多資源在研發科技上，承諾會協助受影響的員工轉移至其他三星工廠工作。
報導指出，三星蘇州電腦工廠在 2012 年的產品出口額曾高達 43 億美元，但到了 2018 年已遽降至 10 億美元，足見業務萎縮的狀況相當嚴重。不過三星發言人拒絕評論工廠的具體收入和出貨量，只聲稱中國仍然是三星的重要市場，將繼續致力於為中國消費者提供優質的產品和服務。
除了電腦生產，三星也在去年關閉於中國最後 1 間智慧手機工廠，將生產線從廣東惠州遷往越南，此舉對當地經濟造成了不小的衝擊；還陸續關閉了蘇州的電機工廠、威海的列印機廠及深圳的通訊工廠。目前三星在中國還有位於蘇州的液晶顯示螢幕工廠，以及西安快閃記憶體製造場。
分析指出，隨著勞動力成本增加以及冠狀病毒的爆發擾亂全球供應鏈，中國正迅速失去其組裝和製造方面的優勢；此外，中美經濟之間的脫鉤亦可能會削弱中製電子產品作為主要出口市場的地位。不過身處全球電腦市場的激烈競爭中，三星電腦的全球市占率持續縮減也可能是撤廠的原因之一。
部分評論也聲稱，三星不會是最後 1 家從中國撤離的外資企業，因為中國只是製造基地，主要市場仍在美國和歐洲，若這些市場對中國製商品關起大門，跨國企業將不可避免地思考退出問題，也因此中國不能對自己的經濟實力感到自滿，並認為可以獨立於全球以外生存。