28歲女染新冠雙肺移植全美首例　一度「認不出自己身體」

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多重症患者至終仍無法脫離呼吸器、病情惡化而喪失寶貴的生命，倖存下來的則對人生有了更不一樣的體悟。美國 1 位 28 歲的妙齡女子，今年 4 月不幸感染新冠肺炎，由於病情嚴重，不得不接受雙肺移植手術，最後幸運得以存活，自述剛動完手術醒來時，甚至「認不出自己身體」。
綜合美國《 NBC News 》、《 CNN 》等媒體報導， 28 歲的梅拉‧拉米瑞茲( Mayra Ramirez )來自北卡羅萊納州， 2014 年搬到芝加哥，在當地從事律師助理的工作，平時身體都十分健康，是個活潑、充滿活力的女性。但今年 4 月她突然身體不適，就醫後被告知感染了新冠肺炎；而且由於她的雙肺都被新冠病毒嚴重破壞，拉米瑞茲唯一能活下去的方法，就只剩下接受肺部移植這個選項：「我只有幾分鐘的時間，打電話給在北卡羅萊納州的家人，告訴他們發生了什麼事。」
家人很快從家鄉趕來，當時拉米瑞茲已經臥床，不太能說話，當醫生詢問要由誰為她簽署移植手術同意書時，她指向母親和姊姊，緊接著就陷入昏迷，接下來等待手術的幾週，她感覺自己經歷了好長一段時間的噩夢，常有溺水的感覺而無法呼吸，在現實與夢境間掙扎。
拉米瑞茲於 6 月 5 日在芝加哥西北大學紀念醫院( Northwestern Memorial Hospital )接受雙肺移植，也是全美國第 1 個因為新冠肺炎而接受此類手術的患者，整個手術過程長達 10 個小時。
術後的拉米瑞茲，一直到 6 月中旬才甦醒過來：「我看了看自己，我無法認出這是我的身體，直到幾週後我才恢復思考和感知的能力。」而在她昏迷期間，姐姐和其他家人一直為她打氣，甚至在網上為她號召網友集氣。
雖然還需要接受後續復健和治療，但在 7 月底出院回家的拉米瑞茲知道自己已是幸運的，也衷心感激將雙肺捐贈給她的人。而全美第 2 位接受雙肺移植的新冠肺炎患者， 62 歲、來自伊利諾州蘇黎世湖 (Lake Zurich )的庫恩斯( Brian Kuhns )也現身說法，希望能讓大家知道新冠肺炎的可怕：「我曾將生命中的事都視為理所當然，但現在我只想好好抓住我擁有的一切。」
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