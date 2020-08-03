美國大選民調一面倒！拜登真的穩贏？專家曝「致命弱點」

▲吳嘉隆認為，雖然拜登民調仍領先，但他的弱點卻還沒被檢視。（圖／翻攝吳嘉隆臉書）

美國總統大選將在11月3日登場，時間所剩不多，兩黨候選人也將開始進行最後的民調拉鋸戰。不過近期三大媒體美聯社、CNN、CBS民調都顯示民主黨候選人拜登（Joe Biden）領先。對此，學者吳嘉隆則認為拜登還有「3私密弱點」還沒被拿出來檢驗，選情還在川普可翻盤的幅度內。雖然現任美國總統川普曾於7月底透露延後2020年總統大選的想法，且表達對於郵寄投票的擔憂，不過白宮幕僚長梅多斯於當地時間2日指出，美國將如期在11月3日舉行大選。對此，經濟學者吳嘉隆今（3）日也提出見解，「本來有想是不是要調整我對川普連任的看法，後來想起來，2016年我看主流媒體的民調都是預測希拉蕊會贏，我於是也在臉書上順應潮流，也跟著預測希拉蕊會贏，結果我錯了⋯居然是川普贏了。我這段心路歷程到現在仍然印象非常深刻，主流媒體的民調居然出這麼大的差錯，我簡直不敢相信」，整個經歷也讓他不禁感嘆，「碰上川普這種怪咖，也只好見怪不怪了」。他隨後也分析，「一份最新的民調，拜登的領先幅度正在縮小中，而且是陷入個位數，根本就在川普可翻盤的幅度內」他也認為拜登還有「3弱點」還沒被拿出檢視，「拜登的年紀比川普還要大，有老年痴呆症，比川普還色咪咪，而且據說拜登家族跟中共有利益糾結。所以，憑什麼認為他會比川普更好呢？美國選民會思考這個問題的」。（編輯：潘毅）